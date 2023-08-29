سؤال برلماني للحكومة بشأن أزمة مدرسة التعليم الأساسي بحدائق أكتوبر

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إلغاء مدرسة تعليم أساسي بمشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر وتحويلها لمعهد فني صناعي استثماري.

مدرسة تعليم أساسي

وأوضح النائب، في سؤاله البرلمانى أنه في يوليو الماضي وفي منطقة 269 بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة حدائق أكتوبر تم استلام مدرسة تعليم أساسي وتعيين مدير لها، وتم إدراجها في تنسيق القبول.



وأشار هشام حسين، إلى أن الأهالي في المنطقة والمناطق المحيطة بها، سارعوا إلى التقديم لأبناءهم، فضلًا عن قبول التحويلات من مدارس أخرى، إلا أن أولياء الأومور فوجئوا بمطالبتهم بعمل تحويلات لمدارس أخرى لحين إعادة فتح السيستم.

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معهد فني صناعي استثماري

وقال عضو مجلس النواب: وبعد ذلك فوجئ الأهالي بورود لجنة إلى المدرسة وقامت بفحصها، وبسؤالهم تبين أنها لجنة لتحويل المدرسة لمعهد فني صناعي استثماري، وهو ما دفع المواطنين للتجمهر أمام إدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

وأشار النائب إلى أنه بسؤال مدير الإدارة التعليمية بحدائق أكتوبر أكد أنه لا يعلم أي تفاصيل عن الذي يحدث في هذا الشأن، متابعًا: "مدير الإدارة قال مفيش في إيدي حاجة".

وطالب هشام حسين، وزير التربية والتعليم بكشف كافة التفاصيل، متسائلًا عن حقيقة تحويل المدرسة إلى معهد فني صحي؟، قائلا: لماذا تم الإعلان عن قبول الطلاب وبعد ذلك يتم الإلغاء.

منطقة حدائق أكتوبر

وأكد عضو البرلمان، في سؤاله البرلمانى أن منطقة حدائق أكتوبر في أشد الحاجة إلى وجود مدارس تعليم أساسي لاستيعاب الكثافات الطلابية.

دور الانعقاد الرابع

مجلس النواب، يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة في دور الانعقاد الرابع في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

عودة مجلس النواب للانعقاد في أكتوبر المقبل

ومع عودة المجلس للانعقاد ينتظر عدد كبير من المصريين صدور قائمة من التشريعات الهامة، والتي شرع مجلس النواب في مناقشتها أو تناولها في الحديث بالفعل.

موقف قانون التصالح في مخالفات البناء

وفي مقدمة هذه التشريعات، القوانين المتعلقة بالبناء، وهي قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس عماد سعد حموده، إلا أن الحكومة أعلنت إدخال بعض التعديلات عليه، ومن ثم تم التأجيل، ومن المتوقع أن يرى النور في دور الانعقاد المقبل.

ومع تزايد شكاوى المواطنين بسبب تعقيد الإجراءات في الحصول على تراخيص البناء، فإنه من المتوقع أيضا إدخال تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد في دور الانعقاد الرابع، استجابة لمطالب العديد من المواطنين.

أما القانون الثالث المرتبط بمنظومة البناء وهو المتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، فعلى الرغم من صدور القانون، إلا أن عقبات كثيرة تواجه المواطنين في هذا الشأن.

تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

ووفقا لمخرجات الحوار الوطني، فإن هناك مجموعة من التشريعات والتي من المتوقع أن ترى النور في دور الانعقاد المقبل، وفي مقدمتها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، استعدادا للاستحقاق الدستوري في أبريل 2024.

يأتي ذلك في ظل وجود مطالب بتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014، بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما ما يتعلق بسقف الصرف المالي في الحملات الانتخابية وغيرها.

قانون الإدارة المحلية على أجندة مجلس النواب

ومن المتوقع أيضا أن يشهد دور الانعقاد الرابع، مناقشة قانون الإدارة المحلية، لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وهو من أبرز التوصيات الخاصة بالحوار الوطني.

ومن الجدير بالذكر أن قانون الإدارة المحلية تمت الموافقة عليه في لجنة الإدارة المحلية بالفصل التشريعي الأول، إلا أنه لم يتم مناقشته في الجلسة العامة بسبب اعتراض الأغلبية البرلمانية وقتها.

ومن التشريعات المعلقة أيضا والمتوقع إقرارها في دور الانعقاد المقبل، وهي قانون العمل، والذي أخذ رحلة طويلة منذ الفصل التشريعي الأول.

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