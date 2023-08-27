سؤال برلماني للحكومة عن أسباب تدني الخدمة بالمستشفيات الجامعية

تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تدني المستوى الخدمي داخل المستشفيات الجامعية، خاصة مستشفي جامعة أسيوط.

معاناة المرضى في المستشفيات الجامعية

وأشارت النائبة في سؤالها، إلى أن هناك شكاوى متعددة من المرضى الذين يتعرضون لإجراء عمليات جراحية ومرضى الجهاز الهضمي، والكبد وقسم الحضانات والنساء والتوليد وأمراض القلب والأورام.

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زيادة عدد حضانات الأطفال بمستشفى أسيوط الجامعي

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل من أجل زيادة عدد حضانات الأطفال بمستشفى أسيوط الجامعي، وعدد فريق التمريض القائم عليها، لاسيما وأن هناك عجز كبير في الأعداد.

معاناة المرضى في مستشفى أسيوط الجامعي من قوائم الانتظار

ولفتت النائبة أيضا إلى معاناة المرضى في مستشفى أسيوط الجامعي من قوائم الانتظار، وما يترتب عليه من طول المدة، لانتظار إجراء العمليات، خصوصا في ظل وجود أعداد كبيرة من المقبلين على المستشفى.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تتخذ وزارة التعليم العالي، كافة الإجراءات اللازمة من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الجامعية بوجه عام، ومستشفى أسيوط الجامعي على وجه الخصوص.

وفي سياق مختلف، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أهمية انضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لدورها العظيم في تغطية ما يفوق ٦٠ ٪؜ من الخدمات الصحية من الدرجة الثالثة للمواطنين.

برنامج التقييم الذاتي للمنشآت الصحية

وقال: من الضروري تقييم الوضع الحالى للمستشفيات الجامعية، ودراسة مدى توافقها مع المعايير، خاصة مع توافر الإمكانيات والخبرات والدور الريادي للقطاع الجامعي بمعظم محافظات الجمهورية مشيرا لمتابعته عن كثب للخطوات الجادة التي تم اتخاذها في الفترة الاخيرة لرفع كفاءة المستشفيات الجامعية وتطوير خدماتها.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى برنامج التقييم الذاتي للمنشآت الصحية، الذي توفره الهيئة كأداة مجانية للمنشآت الصحية بمختلف أنواعها إلى جانب خدمات الدعم الفني التي يمكن إتاحتها لعدد من المستشفيات الجامعية وخاصة الكائنة بالمحافظات التي انضمت بالفعل لمشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك المستشفيات الأكثر جاهزية للانضمام بالمنظومة، مما يساهم في تقييم الوضع الحالي ووضع خطة عمل مستقبلية لتأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد.

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