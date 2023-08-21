سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار 2000 صنف دواء

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ارتفاع أسعار الأدوية ولاسيما ما تم مؤخرا بشأن 2000 صنف دواء.

وزارة الصحة والسكان

وطالب قاسم، من الحكومة بصفة عامة ومن وزارة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية في أسعار الدواء خاصة أن زيادة أسعار الأدوية وصلت لنحو 2000 صنف دواء بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري وذلك في ضوء تصريحات أدلى بها علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر

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الرقابة الحقيقية

وتساءل "قاسم" في سؤال قائلًا: لماذا لا تقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على أسعار الأدوية ؟ ومن المسئول عن تسعير الدواء ؟ وكيف يتم زيادة أسعار 2000 صنف دوائي في أقل من عام ؟ موضحًا أن سوق الدواء المصرية شهد زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميًا وكذلك أسعار الكهرباء

استيراد لنحو 90% من مدخلات الأدوية

وطالب النائب محمود قاسم الإسراع في إيجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد لنحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليًا من الهند والصين لانخفاض التكلفة مؤكدة على ضرورة أن تعطى الحكومة أولوية قصوى لتشجيع صناعات الأدوية بصفة عامة وصناعات مدخلات الادوية بصفة خاصة بدلًا من استيرادها لتوفير العملة الصعبة خاصة أن مصر بها حوالي 180 مصنعًا في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل.

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد

وتنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، حيث يبدأ العمل في دور الانعقاد من شهر أكتوبر ويستمر حتى يوليو، بحيث يستمر لمدة 9 أشهر بحد أدنى.