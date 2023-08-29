الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

قوافل طبية من جامعة قناة السويس تقدم خدمات مجانية لأهالي حي الأربعين

جانب من أعمال القافلة،
جانب من أعمال القافلة، فيتو

نظمت جامعة قناة السويس بقيادة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، قافلة طبية مجانية متكاملة بحي الأربعين بمحافظة السويس.  

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المستهدف من القافلة 

تضمنت القافلة كافة التخصصات الطبية، والبيطرية، والزراعية، والتثقيف الصحي، حيث تم تقديم عدد 724 كشفا طبيا،  وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان،  مع تحويل الحالات التي تتطلب لإجراء فحوصات أو عمليات جراحية إلى  مستشفى جامعة قناة السويس التعليمي. 
 

جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو


ندوات تثقيفية 

كما قدم أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض ندوة تثقيفية عن نزلات البرد وكورونا ( المتحور الجديد)، تشمل التعريف بالأعراض وطرق الانتقال وطرق العلاج والوقاية وعن الإسعافات الأولية للجروح والنزيف ووسائل منع الحمل.  

جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو

قافلة للإرشاد زراعي 

كما شملت أعمال القافلة الزراعية والتي أقيمت بحضور الدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لشئون البيئة، عقد ندوة إرشاد زراعي حول المشاكل المختلفة التي تواجه المزارعين، وطرق حلها وقامت قافلة الجامعة بصرف المبيدات الزراعية ، والموصي بها طبقا للمعايير. 

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بالإضافة إلى تقديم الخدمات البيطرية والتي شملت الكشف على 79 حالة بيطرية، ما بين دواجن، وأغنام وماعز، وأبقار وجاموس مع تقديم الأدوية اللازمة لهم لعدد 25 من المربين. 

جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو

تأتي القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف من المهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.
 

و من جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، على أن القوافل البيئية المتكاملة التي تتوجه بها الجامعة إلى الأهالي في القرى والريف المصري تعد مشاركة فاعلة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، وتأتي وفق توجيهات القيادة السياسية بتنمية الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية، والتي تسعى لدعم المواطنين وتقديم الخدمات في شتى المجالات.  
    

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس قافلة القوافل البيئية لجامعة القناة السويس حي الاربعين

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