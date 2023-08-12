أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتعيين الدكتورة هيام لطفي مديرًا عامًا لمكتب رئيس جامعة قناة السويس.

الدكتور ناصر مندور يسلمها القرار

واستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتورة هيام لطفي لتسليمها القرار متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في المهمة الموكلة إليها.

السيرة الذاتية للدكتورة هيام لطفي

جدير بالذكر أن الدكتورة هيام لطفي تعمل بالمكتب الفني لرئيس الجامعة من 1998 حتى 2007 ثم مديرة للمكتب الفني من 2007 حتى تاريخه.





وتشمل السيرة الذاتية للدكتورة هيام لطفى حصولها على درجة الماجستير فـــــي إدارة الأعمـــــال مــــــن كلية التجــــــارة بالإســــــماعيلية عام 2017 برســــــالة تحمل عنوان "استراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية ودورها في تعظيم جودة التعليم الجامعي" (دراسة ميدانية بين الجامعات المصرية) يليها دكتوراه الفلسفة في إدارة الاعمال مـــــــــن كلية التجارة بالإسماعيلية عام 2021م برســـــالة بعنوان "اثر اليقظة الاستراتيجية على تحقيق التنمية الإدارية المستدامة" (دراســـــة ميدانية).

Advertisements





كما اجتازت مجموعة متميزة من الدورات التدريبية آخرها من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وهى الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي رقم " أ" والدورة التثقيفية لإدارة الأزمات رقم "أ" والدورة التثقيفية لصناع القرار رقم "أ".



وعلى صعيد آخر كان قد هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس علماء الجامعة المشاركين بفاعليات مؤتمر التميز في البحث العلمي، والذي أقيم في وقت سابق بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان "مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر"، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت.

الاحتفال بعلماء مصر

وتضمن المؤتمر الاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة جامعة ستانفورد العالمية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات.

اجتماع مع العلماء

وخلال المؤتمر عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع علماء مصر المُدرجين بقائمة جامعة ستانفورد العالمية، أعقبه ندوة علمية تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة جامعة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة، كما تم مناقشة الإنتاج العلمي والإبداع وفرص الشراكات مع نظرائهم من الخارج.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، التي تأتي للاحتفاء بعلماء مصر المُدرجين بقائمة جامعة ستانفورد العالمية للباحثين المصريين الأكثر تميزًا ضمن %2 على مستوى العالم، مُضيفًا أن المؤتمر أوضح التنسيق الكبير الذي يتم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة فولبرايت لدعم العلماء المصريين، والمدرجين في قائمة جامعة ستانفورد العالمية، مُشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة الفولبرايت لدعم العلماء، ومنها التعاون لتنظيم هذا المؤتمر الذي يتم من خلاله تحديد مسارات التمويل المقدمة من الهيئة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ