زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار فرانكلين اشتد وبات من الفئة الرابعة، ويسبب أمواجا تشكل خطرا على الحياة وتيارات عنيفة على طول ساحل جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأضاف المركز، ومقره ميامي، أن فرانكلين يبعد نحو 710 كيلومترات جنوب غربي برمودا، وهو محمل برياح تقترب سرعتها القصوى من 240 كيلومترا في الساعة.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير: "من الممكن أن يكتسب الإعصار قوة إضافية الليلة، لكن من المتوقع أن يبدأ في الضعف تدريجيا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء".

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وأمش حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع أن يصبح الإعصار فرانكلين أول إعصار كبير في المحيط الأطلسي هذا الموسم، ويتجه للمرور بالقرب من برمودا، الأربعاء.

وأضاف المركز ومقره ميامي في إشعار أن فرانكلين يقع على بعد حوالي 855 كيلومترا جنوب غربي برمودا محملا برياح تقترب سرعتها من 155 كيلومترا في الساعة.

وجاء في الإشعار، "من المتوقع أن يكتسب الإعصار فرانكلين قوة وأن يتحول إلى إعصار كبير يوم الاثنين".



وتعتبر العاصفة المدارية المحملة برياح تزيد سرعتها عن 177 كيلومترا في الساعة أو أعلى إعصارا كبيرا.

وتوضح خريطة للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن من المتوقع أن يبتعد فرانكلين عن الساحل الشرقي للولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة لكنه سيمر بالقرب من جزيرة برمودا يوم الأربعاء.



وأخلت السلطات في الفلبين أمس الأحد، مئات المنازل من السكان وذلك بسبب إعصار ساولا الذي حدث جراء أمطار غزيرة ضربت البلاد.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء فرانس برس أن الإعصار ضرب الأطراف الشمالية الشرقية لجزيرة لوزون وهبت رياحه البالغة سرعتها 185 كلم في الساعة، في مناطق قريبة من مدينة تيجيجيوراو التي يقطنها نحو 160 ألف شخص.

وفي السياق، ذاته قالت السلطات المحلية في الفلبين، في بيان صادر عنها، إن الرياح لم تكن عاتية لكن الأمطار كانت غزيرة، مضيفة أن الفيضانات دفعت إلى إجلاء 388 شخصًا من أربع بلدات في محافظة كاجايان حيث تقع تيجيجيوراو، بينما ارتفع منسوب المياه في بلدتين أخريين على الأقل.

وأوضحت السلطات الفلبينية أن انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة التي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة، لكن لم يتم تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار بالغة.

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