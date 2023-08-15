إجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان" باليابان، ومشاهد مرعبة لشدة الإعصار (فيديو)

إعصار لان، أجلت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، السكان في محافظات آيتشي، ومي، ونارا، وكيوتو، وواكاياما، وتوكوشيما على خلفية إعصار لان الذي يضرب عدة مناطق في اليابان.



ووفقًا للبيانات المنشورة من قبل الإدارات المحلية في المناطق المذكورة، فقد صدرت أوامر بإجلاء 559759 شخصًا بسبب الإعصار.

Typhoon Lan approaching Japan over the last two days.



Lan is expected to make landfall in Japan in the next 24 hours. pic.twitter.com/SQrxHTfVtg — CIRA (@CIRA_CSU) August 14, 2023

وتشهد مدينة أوساكا اليابانية رياحًا قوية وزيادة في هطول الأمطار، حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار هذه المدينة ظهر يوم الثلاثاء، ومنطقة مطار كانساي الدولي في أوساكا يقدر خبراء الأرصاد الجوية تعرضها لرياح تصل سرعتها إلى 31.9 مترًا في الثانية.

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وبدأت مكبرات الصوت في المدينة تحذر من اقتراب الإعصار، وتطلب المواطنين النظر في أوقات افتتاح مراكز الإخلاء.



و تم إغلاق المتاجر في المدينة، وتم إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية، بالإضافة إلى إغلاق محطة قطارات "شينكانسن".

وصول إعصار لان

وصل إعصار لان إلى اليابسة في غرب اليابان صباح الثلاثاء، مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة، وأثار مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت الوكالة أن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 126 كلم/ساعة، ضرب قبيل الساعة 05,00 (21,00 بتوقيت جرينتش) محافظة واكاياما على بعد حوالى 600 كيلومتر غربي طوكيو.

ويُتوقّع أن يجتاح لان طوال يوم الثلاثاء هذه المنطقة حيث تقع مدينتان رئيسيتان هما أوساكا وكوبي، قبل أن يتحرك بعيدا فوق بحر اليابان مساءً.

وكتبت الوكالة في تحذير أصدرته ويشمل مناطق عدّة “توخّوا الحذر الشديد في مواجهة الانهيارات الأرضيّة وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة وفيضان الأنهار والرياح القويّة”.

وتسبّب لان في إلغاء مئات الرحلات الجوّية وتعطيل حركة السكك الحديد، بما في ذلك قطار شينكانسن الفائق السرعة.