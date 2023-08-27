الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

السلطات الفلبينية تخلي مئات المنازل بسبب إعصار ساولا

إعصار،فيتو
إعصار،فيتو

أخلت السلطات في الفلبين اليوم الأحد، مئات المنازل من السكان وذلك بسبب إعصار ساولا الذي حدث جراء  أمطار غزيرة ضربت البلاد.


فيضانات قوية تضرب الفلبين 

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء فرانس برس،  أن الإعصار ضرب  الأطراف الشمالية الشرقية لجزيرة لوزون  وهبت رياحه البالغة سرعتها 185 كلم في الساعة، في مناطق قريبة من مدينة تيجيجيوراو التي يقطنها نحو 160 ألف شخص.
 

وفي السياق ذاته قالت السلطات المحلية في الفلبين، في بيان صادر عنها، إن الرياح لم تكن عاتية لكن الأمطار كانت غزيرة، مضيفة أن الفيضانات دفعت إلى إجلاء 388 شخصًا من أربع بلدات في محافظة كاجايان حيث تقع تيجيجيوراو، بينما ارتفع منسوب المياه في بلدتين أخريين على الأقل.
 

وأوضحت السلطات الفلبينية أن انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة التي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة، لكن لم يتم تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار بالغة.

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وأكدت السلطات أن  الإعصار ساولا تقدمه إلى الجنوب من الساحل الشرقي لجزيرة لوزون في وقت مبكر الأحد، ورجحت مصلحة الأرصاد الجوية، أن يتركز فوق المياه الإقليمية من دون أن يضرب مناطق برية.

وحذّرت السلطات الفلبينية في بيانها من أن الخطر الرئيسي يبقى في الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب بفيضانات أو انزلاقات أرضية، مرجحة تساقط كمية تصل إلى 200 ملم في محافظتي كاجايان وإيزابيلا خلال اليوم.
وأمس السبت ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة كوتاباتو الجنوبية في الفلبين، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية.

 

زلزال قوي يضرب الفلبين 

ومن جانبه أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل في البيان الصادر عنه اليوم السبت، إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 9 كيلومترات وكان مركزها يقع على بعد 9 كيلومترات من جنوب غرب بلدة سورالا، محذرا من احتمال وقوع توابع زلزالية وخسائر مادية عقب الزلزال.

وفي وقت سابق أعلنت  هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن رصد  زلزالًا بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل جزيرة هونشو اليابانية.

 

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زلزال بقوة 5 ريختر يضرب الفلبين

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