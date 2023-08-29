البرهان في العلمين الجديدة، ولقاء يجمع رئيس مجلس السيادة السوداني بالسيسي، وخبيرة تكشف جهود مصر لاستئناف العملية السياسية في السودان

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مصر، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.

ومن المقرر أن يجري البرهان مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول تطورات الأوضاع فى السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ورد في بيان إعلام مجلس السيادة السوداني، ويرافق البرهان في رحلته التي انطلقت من مطار بورتسودان، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

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وقالت مصادر عسكرية سودانية إن جلسة مباحثات مغلقة ستجمع بين البرهان والرئيس السيسي في مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، سيناقشان خلالها الحرب في السودان والقضايا الثنائية.

وتعليقا على زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر وتحديدًا مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتداعيات تلك الزيارة ومدى نجاح جهود مصر في حل الأزمة بالسودان، قالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن من المبكر القول إن هذه الزيارة نساهم في حل الأزمة السودانية ويمكن القول إنها ربما تساهم في وقف إطلاق النار الممتد وربما تساهم أيضا في بلورة عملية سياسية مستقبلية، ليس ذلك فحسب بل يمكن أن تساهم في جمع الأطراف المتحاربة في السودان من وراء وقف الحرب، وكذلك تحسين الأوضاع الإنسانية داخل السودان وخارجه لملايين من السودانيين الذين تضرروا من الحرب.

وأضافت الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ “فيتو” حول جهود مصر في حل الأزمة السودانية بعد اللقاء المرتقب بين السيسي والبرهان، قائلة:"بالتأكيد المجهودات المنبثقة عن اللقاء اليوم بين الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني ستحتاج إلى دعم إقليمي ودولي حتى يكتمل ويحقق أهدافه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسة في السودان.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني زار أمس مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر شرق البلاد، في خروج نادر له من العاصمة منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 4 أشهر، وكان في استقباله نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار " وذلك بمطار بورتسودان"، المدينة التي تقع بمنأى من أعمال العنف والقتال، الذي يتركز في العاصمة وضواحيها وإقليم دارفور في غرب البلاد، ومن ثم تم تداول مقاطع فيديو تظهر الفريق عبد الفتاح البرهان أثناء تجوله في الشوارع وقيامه بمصافحة عدد من المواطنين.

وفي وقت سابق رفض البرهان عقد صفقة مع قوات الدعم السريع، مؤكدًا خلال زيارة إلى مدينة بورتسودان في ثان زيارة له خارج العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب في أبريل، استمرار الجيش في "القتال حتى الانتصار".

وجاءت تصريحات البرهان بعدما أطلقت قوات الدعم السريع، مبادرة لإحياء الجهود الرامية إلى إجراء محادثات مباشرة بين طرفي الصراع، ووضعت فيها 10 مبادئ لإنهاء النزاع، وتضمنت المبادرة 10 مبادئ طالبت بنظام حكم ديمقراطي مدني، وتأسيس نظام فيدرالي، وإنهاء العنف، وتأسيس جيش مهني جديد ينأى عن السياسة ويخضع لسيطرة المدنيين، قائلا في كلمة مسجلة: "لن نضع أيدينا في أيدي المتمردين في إشارة إلى الدعم السريع، وأن الجيش مستمر في القتال حتى الانتصار".

البرهان ينسف اتفاق أطروحات حميدتي

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان إنه لا صفقة ولا اتفاق مع المتمردين والجيش مستمر في القتال، وذلك خلال زيارته إلى قاعدة فلامنجو البحرية في بورتسودان.

ويأتي ذلك بعدما أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي الأحد الماضي، ما قال إنها رؤية الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة، كما جاء إعلان حميدتي بعد ساعات من إعلان دبلوماسي سوداني، عن وفاة محمد حمدان دقلو، قائد مليشيا الدعم السريع دون تحديد تاريخ وفاته.

وقال حميدتي، عبر حسابه على موقع "تويتر، إن "الحل للأزمة الراهنة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به الدعم السريع وهو الحل السلمي"، زاعما أن قواته "وجدت نفسها مرغمة على خوض حرب فرضت عليها بين الباحثين عن دولة المواطنة والساعين للعودة إلى الحكم الشمولي"، مشددًا على ضرورة أن يكون نظام الحكم في السودان مدنيا ديمقراطيا يقوم على انتخابات عادلة وحرة، مشيرا أن النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان.

وتابع: “المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء العنف الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من المواطنين، مؤكدا ضرورة تأسيس جيش سوداني جديد يحترم الديمقراطية ويخضع لسيطرة وإشراف المدنيين- على حد وصفه”.

وزعم قائد مليشيا الدعم السريع أنه يجب البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ حل سياسي شامل يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان، وجاء ذلك بعد ساعات من شائعة وفاته التي أثارها السفير السوداني لدى ليبيا، إبراهيم محمد أحمد، ولفت السفير السوداني، في لقاء تلفزيوني مع قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، بأن "حميدتي، قد توفى".

وتحولت مدينة بورتسودان الساحلية إلى عاصمة إدارية مؤقتة للبلاد، إذ يتواجد فيها معظم الوزراء ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقّار، وعضو المجلس الفريق إبراهيم جابر، كما يوجد فيها أكثر من 10 سفراء دول عربية وأجنبية، وتعتزم سفارات فتح قنصليات في المدينة لمزاولة أعمالها، وانتقلت إلى المدينة معظم مكاتب منظمات الأمم المتحدة، ورئاسة البعثة الأممية في السودان "يونيتامس".

جدير بالذكر أن مصر استضافت في يوليو الماضي، قمة دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع العسكري، إذ دعت الدول المشاركة في القمة، الأطراف المتحاربة إلى وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في سبيل إنهاء الحرب.

وأكد بيان القمة، الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. كما دعا إلى التعامل مع الصراع، باعتباره شأنًا داخليًا، ما يدعو إلى عدم تدخل أي أطراف خارجية باعتباره عاملًا يؤدي إلى إطالة أمد الحرب.

وحذّرت القمة، من أنه "في حال انتشار الفوضى والإرهاب في السودان فإن ذلك سينعكس سلبًا على أمن دول الجوار والمنطقة"، مشددة على "أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل".

كما استضافت القاهرة، اجتماعًا لقوى إعلان الحرية والتغيير، في يوليو الماضي، هو الأول منذ اندلاع الحرب، لمناقشة "بناء جبهة وطنية عريضة لإنهاء الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع"، وحشد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

ومن المقرر أن يتوجه البرهان إلى السعودية ثم الإمارات مباشرة من العلمين الجديدة عقب انتهاء محادثاته مع الرئيس السيسي، حسبما ذكرت تقارير إعلامية تفيد بأن البرهان سيقوم بجولة خارجية تشمل عدة دول في المنطقة.

وظهر الفريق أول عبد الفتاح البرهان في وقت سابق لأول مرة خارج مجمع قيادة الجيش ووزارة الدفاع، وذلك في جولة تفقد فيها قيادة المدفعية عطبرة بولاية نهر النيل.

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