نهاية اشتباكات السودان، مبادرة ملغومة لتقسيم الدولة تحت غطاء الحل السياسي

حجر ألقي في المياه الراكدة، هكذا شبهت كثير من التقارير التي تحدثت عن مبادرة قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، التي يزعم أن هدفها وقف إطلاق النار، في حين وصفها بعض الخبراء بأنها صفقة مسمومة هدفها تقسيم البلاد.



مبادرة الدعم السريع المسمومة

وهذا ما أكده الدكتور يسري عبيد الخبير في العلاقات الدولية، في قوله إن هدف المبادرة التي طرحها قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي هو تقسيم السلطة في البلاد وضمان وجود شرعي لقواته وتأمين مصالحه الخاصة.





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أهداف مبادرة قائد الدعم السريع

وأوضح يسري عبيد أن هذه المبادرة لن يوافق عليها الجيش السوداني، لأنه يعلم جيدا أن وراءها أطماع شخصية لحميدتي بهدف السيطرة على قيادة المؤسسة العسكرية، الأمر الذي ينذر بتقسيم البلاد.



وشدد خبير العلاقات الدولية على أن حل هذه الأزمة لن يحدث حتى تسلم قوات الدعم السريع سلاحها للجيش وتنخرط ضمن المؤسسة العسكرية السودانية.



ونوه يسري عبيد إلى أن الحديث عن وفاة حميدتي هو أمر غير مؤكد، مشيرا إلى أن اختفاءه هو السبب وراء تلك الشائعات.



ورفض الجيش السوداني مبادرة حميدتي، حيث قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إنه لا صفقة ولا اتفاق مع المتمردين والجيش مستمر في القتال.



وفي وقت سابق أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي ما قال إنها رؤية الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة.



كما يأتي إعلان حميدتي بعد ساعات من إعلان دبلوماسي سوداني، عن وفاة محمد حمدان دقلو، قائد مليشيا الدعم السريع دون تحديد تاريخ وفاته.



وقال حميدتي، عبر حسابه على موقع "تويتر، إن "الحل للأزمة الراهنة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به الدعم السريع وهو الحل السلمي"، زاعما أن قواته "وجدت نفسها مرغمة على خوض حرب فرضت عليها بين الباحثين عن دولة المواطنة والساعين للعودة إلى الحكم الشمولي".



وشدد على ضرورة أن "يكون نظام الحكم في السودان مدنيا ديمقراطيا يقوم على انتخابات عادلة وحرة"، مشيرا أن "النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان".



وتابع: "المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء العنف الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من المواطنين"، مؤكدا “ضرورة تأسيس جيش سوداني جديد يحترم الديمقراطية ويخضع لسيطرة وإشراف المدنيين- على حد وصفه”.



وأكد قائد مليشيا الدعم السريع أنه "يجب البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ حل سياسي شامل يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان".



ويأتي ذلك بعد ساعات من شائعة وفاته التي أثارها السفير السوداني لدى ليبيا، إبراهيم محمد أحمد، ولفت السفير السوداني، في لقاء تلفزيوني مع قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، بأن "حميدتي، قد توفى".

