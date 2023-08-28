البرهان يرد على مقترح حميدتي: لا اتفاق مع المتمردين والجيش مستمر في القتال

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إنه لا صفقة ولا اتفاق مع المتمردين والجيش مستمر في القتال.

البرهان يزور بورتسودان

ووصل الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم الاثنين إلى قاعدة فلامنجو البحرية في بورتسودان.

ويأتي ذلك بعدما أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي أمس الأحد، ما قال إنها رؤية الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة.

كما يأتي إعلان حميدتي بعد ساعات من إعلان دبلوماسي سوداني، عن وفاة محمد حمدان دقلو، قائد مليشيا الدعم السريع دون تحديد تاريخ وفاته.

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حل الأزمة السودانية

وقال حميدتي، عبر حسابه على موقع "تويتر، إن "الحل للأزمة الراهنة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به الدعم السريع وهو الحل السلمي"، زاعما أن قواته "وجدت نفسها مرغمة على خوض حرب فرضت عليها بين الباحثين عن دولة المواطنة والساعين للعودة إلى الحكم الشمولي".

وشدد على ضرورة أن "يكون نظام الحكم في السودان مدنيا ديمقراطيا يقوم على انتخابات عادلة وحرة"، مشيرا أن "النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان".

وتابع: "المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء العنف الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من المواطنين"، مؤكدا “ضرورة تأسيس جيش سوداني جديد يحترم الديمقراطية ويخضع لسيطرة وإشراف المدنيين- على حد وصفه”.

وأكد قائد مليشيا الدعم السريع أنه "يجب البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ حل سياسي شامل يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان".

ويأتي ذلك بعد ساعات من شائعة وفاته التي أثارها السفير السوداني لدى ليبيا، إبراهيم محمد أحمد، ولفت السفير السوداني، في لقاء تلفزيوني مع قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، بأن "حميدتي، قد توفي".