الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

قصر الأمير بشتاك يستضيف حفل رانيا الجنايني وفرقتها الموسيقية، اليوم

حفل الفنانة رانيا
حفل الفنانة رانيا الجنايني، فيتو

يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجارى، حفل للفنانة رانيا الجناينى وفرقتها الموسيقية.

 

حفل الفنانة رانيا الجنايني 

ويتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأعمال التراثية والحديثة منها: "طول عمرى أحبك واشكيلك"، "لامونى الناس على حبى"، "انا فى انتظارك"، "صبرى عليك طال"، "مش نظرة وابتسامة". 

رانيا الجنايني 

جدير بالذكر أن رانيا الجنايني عضو بفرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2013، كما حصلت مؤخرا على دبلوم العلاج بالفن من جامعة عين شمس فى 2022.

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