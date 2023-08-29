الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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دين ودنيا

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

فضل الدعاء، فيتو
فضل الدعاء، فيتو

أجاب  الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول فضل دعاء سيدنا يونس بن متى، وهو فى بطن الحوت "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

 دعاء سيدنا يونس بن متى

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس،: "سيدنا يونس بن متى، عليه صلوات الله وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،  دعا بهذا الدعاء وهو فى كرب شديد حين ابتلعه الحوت"، مستشهدا بالآية الكريمة: "فَنَادَى فِي الظلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِني كُنْتُ مِنَ الظالِمِينَ ". 

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واضاف: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه ما من رجل دعا بهذا الدعاء أو الذكر  إلا استجاب له، يعنى اللى عنده كرب او ضيق يدعو به وعلينا التاسى بهذه السنة التى بشر بها سيدنا  النبى محمد صلى الله عليه وسلم".

أيمن الحجار: هذه الأعمال تجعل عداد الحسنات شغال حتى بعد الوفاة


وفي سياق متصل قال الدكتور ايمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف، إن هناك ميزة للشريعة الإسلامية، وهى عدم انقطاع عمله بعد وفاته، ويأخذ عليها حسنات، مضيفا: "الإنسان يموت ويبقى عداد الحسانات شغال عليه، وهو العمل الذى لا يقصر عليه". 


وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس،: "الصلاة تقتصر على صاحبها، ويأخذ عليها حسنات، لكن الصدقة لا تقتصر عليه فقط ولا تقتصر على الوقت الذى تصدق فيه".

واستكمل: "عمر الإنسان الانتاجى لا يقاس بالزمن، لكن بالأعمال والاهداف الصالحة، يعنى واحد تصدق لمساعدة طالب وأصبح  طبيبا ونفع الناس يبقى لسه عداد حسنات شغال رغم وفاتك".

متصلة عندى وسواس الخوف من ربنا.. وأمين الفتوى: إذهبى للطبيب للعلاج 


ومن جانبه أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، إنها طوال الوقت عندها وسواس تخاف من ربنا طوال الوقت، وتريد أن تعرف ماذا تفعل؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس" "لا تخاف من الله وعليها الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وعليها الذهاب إلى الطبيب المختص للعلاج من هذه الحالة".


وتابع: "عليها ذكر هذا الدعاء 4 مرات وربنا إن شاء الله يصلح لها حالها، وهى صيغة وردت عن الإمام الشافعى: (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْخَلَّاقِ الْفَعَّالِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: إنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ)".

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