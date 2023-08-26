السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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دين ودنيا

تفسير حلم الدعاء تحت المطر فى المنام وعلاقته بالدعاء المستجاب والخير الكثير

المطر، فيتو
المطر، فيتو

من الدعاء المستجاب الدعاء تحت المطر فهذا الدعاء لا يرد وكثير من المسلمين لديهم إيمان وقناعة أن الدعاء تحت المطر لا يرد ويستجاب إن شاء الله ولذلك  حينما يأتي المطر يسارع الشخص بالتضرع إلى الله بالدعاء أملا في أن يجاب دعائه ويكثر من الدعاء، ويلح فيه أيضا، فالدعاء تحت المطر من الدعوات المستجابة، وذلك يرجع إلى أن أبواب السماء تكون مفتوحة فيخترق الدعاء أبواب السماء ليستجيب الله عز وجل لمن يشاء من عباده هذا في الواقع أما رؤية الدعاء. تحت المطر فى المنام فله العديد من التفسيرات المختلفة.

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 تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام لـ ابن سيرين 

 يقول بن سيرين إن رؤية المطر فى المنام دلالة على الرزق والخير ما دام لم ير الإنسان خلال نومه إلى معالم أو مؤشرات للخراب بسبب هذا المطر وأيضا طالما هذا المطر لم يصل إلى حد السيل والفيضان، والدعاء تحت المطر في المنام تبشر بالدعاء المستجاب أو تحقيق أمانى ورغبات للرائى طالما تمناها عن قريب بأذن الله.

وأن رؤية الدعاء تحت المطر فى المنام تشير إلى قرب الرائى من الله عز وجل وذلك يرجع إلى نظرة الرائى للسماء وهى أبوابها مفتوحة كما تشير إلى الألفة والمحبة التى تجمع بين أفراد الأسرة والعائلة وقربهم بينهم البعض.

 

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في منام العزباء 

إذا رأت العزباء في المنام انها تدعوا تحت المطر دل ذلك علي تحقيق أمنية غالية عليها نجاح وتفوق أو سفر أو زواج من رجل كريم وصالح. وإذا رأت المتزوجة في المنام أنها تدعوا تحت المطر فهي بشري لها بصلاح حالها وحال زوجها وأولادها وتحقيق مرادها فى بيتها وأولادها،وقد تبشر بالحمل قريبا، وبتوافر سبل العيش والرفاهية والأخبار السعيدة وقد تشير إلى إلى الدعاء المستجاب أو حصول الزوج على منصب في عمله أو سفر يعود بالخير والمال الوفير.

 

 تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في منام الحامل 

إذا رأت الحامل في المنام فى شهورها الأولى أنها تدعو تحت المطر فذلك يبشرها بنوع الطفل مثل ما تتمنى فهي تبشرها بالفرج والخير والولادة السهلة والطبيعية بأذن الله وطفل مبارك به.

 

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في منام المطلقة 

إذا رأت المطلقة في المنام نزول المطر والدعاء فهذا من الدلالات على التخلص من المصاعب والمشكلات التي تقابلها في حياتها بأمر الله تعالى، وإذا رأت أنها تقوم بالدعاء تحت المطر أن يمن الله عليها بالزوج الصالح فهذا يشير إلى قدومها على أيام كلها خير،وسوف تكون مملوءة بالفرح والسعادة والرزق الكثير ومن الممكن ألا يرد الله دعائها ويرزقها الزوج الصالح والخلاص من الهموم والمصاعب التي تواجهها في حياتها والفرج من الأحزان.

رؤية المطر بشكل عام في منام الرجل فهذا يعني بأنه سيرزق بالكثير من الخير والخلاص من الهموم والمشكلات كما يدل أنه في حال كان على الرجل دين فهذا يشير إلى الخلاص من ذلك الدين.

 

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في منام الرجل 

وإذا رأى الرجل في المنام أن المطر يهطل وهو يقوم بالدعاء بأن ينال الخير والرزق الكثير وزاد نزول المطر فهذا من الدلالات على أن الله سوف يمن عليه بالرزق الوافر خلال حياته.

وإذا رأى  أن السماء تمطر عليه أموال عديدة فهذا من الإشارة على أنه قد يمر بأزمة تتعلق بالمال،وأن الله سوف يرزقه بالفرج من تلك الأزمة ويرزقه الرزق الكثير والحلال بأمر الله تبارك وتعالى.

إذا رأي الشاب المطر في المنام وهو يدعي وصارت السماء تنزل الماء بغزارة فهذا يدل علي  مدى الإستجابة لهذا الشاب لدعائه.

 وإذا رأى أنه يقوم بالدعاء حتى يقوم بالزواج من الفتاة التي يحبها فيدل ذلك على أنه سوف يقوم بخطبة تلك الفتاة خلال وقت قليل بأمر الله.

إذا رأى شخص في منامه أنه يقوم بالدعاء تحت المطر فهذا يدل على قرب الفرج وزوال الهم.

ومن يرى أنه يقوم بالدعاء تحت المطر حتى يرزقه الله بأولاد صالحين فهذا يكون بشارة على أن الله سوف يرزق زوجته بالحمل خلال فترات قريبة بأمر الله.

وإذا رأت المرأة في منامها أن هناك مطرا وأنها تقوم بالدعاء تحت المطر فهذا يدل على حصولها على الكثير من الخير والرزق الكثير بأمر الله تبارك وتعالى والله أعلم.

 

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