الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الملا يبحث مع رئيس" بي بي " البريطانية خطط استثمارات الشركة في مجال الغاز الطبيعي

الملا يبحث مع رئيس"بي بي" البريطانية خطط استثمارات الشركة في مجال الغاز الطبيعي

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال استقبال الرئيس التنفيذي لشركة" بي بي"،فيتو

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع برنارد لونى الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم ( بى بى) البريطانية والوفد المرافق خططها لضخ الاستثمارات فى مجال الغاز الطبيعى بمناطق عملها فى مصر بالبحر المتوسط  ،  وموقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التى تنفذها الشركة.
جاء ذلك بحضور المهندس نادر زكى الرئيس الإقليمى للشركة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

لقاء وزير البترول مع وفد شركة بي بي 

وفى بداية اللقاء رحب المهندس طارق الملا برئيس الشركة البريطانية الكبرى، مؤكدًا أن حرص رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خلال الآونة الأخيرة على الحضور إلى مصر يعكس المصداقية والاهتمام بزيادة أنشطتها وضخ المزيد من الاستثمارات.

Advertisements


وأكد الملا أن إعلان الشركة البريطانية خططها لضخ استثمارات كبيرة مع شركائها فى مجال الغاز الطبيعى بمناطق عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة يعد رسالة ثقة فى مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع البترول والغاز بصفة خاصة. 


وفى هذا الإطار أوضح برنارد لونى الرئيس التنفيذى للشركة البريطانية  أن حجم الاستثمارات التى ستضخها الشركة فى مصر مع شركائها فى مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعى يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح فى تحقيق اكتشافات جديدة، مؤكدًا أن الشركة تمضي قدمًا لتطوير استثماراتها فى مصر والتوسع فى تطوير موارد الغاز الطبيعى، وأعرب عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى واللقاء المثمر مع فخامته أمس من أجل دفع علاقات التعاون والشراكة المتميزة.


وتعتزم الشركة البريطانية حفر ٤ آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعى فى الربع الرابع من العام الحالى 2023 بواقع بئرين بحقل ريفين غرب البحر المتوسط بمنطقة شمال الإسكندرية، وبئرين بمنطقتى شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير بالبحرالمتوسط وهى أحدث المناطق التى وجهت إليها الشركة استثماراتها  ، كما تم  الانتهاء من أعمال المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد بتقنية متقدمة لمنطقة امتداد شمال الطابية البحرية وجار معالجة البيانات والتقييم.

 

مجال الغاز الطبيعى بمنطقة شرق البحر المتوسط

وتناول اللقاء أيضًا اهتمام الشركة البريطانية بزيادة أعمالها واستثماراتها فى مجال الغاز الطبيعى بمنطقة شرق البحر المتوسط فى أعقاب النجاحات التى شهدتها وتدفق استثمارات كبريات الشركات العالمية إليها.


كما تم بحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وأشار الملا إلى أن قطاع البترول يعمل على زيادة التعاون المثمر وتنميته مع أكبر شركة بريطانية للغاز والبترول ويعمل بالتوازى على تنويع مجالات التعاون مع الشركة لتشمل المساهمة فى بناء القدرات البشرية ومشروعات خفض الانبعاثات والطاقة الخضراء والمستدامة والهيدروجين.


وفى هذا الإطار أكد الوزير ورئيس الشركة البريطانية خلال اللقاء تطلعهما إلى دفع التعاون فى تطبيق حلول خفض الانبعاثات وإزالة الكربون والاستثمار فى الطاقة الخضراء والمتجددة وإنتاج الهيدروجين فى إطار توجه الدولة المصرية لإقامة شراكات مثمرة فى هذه المجالات مع الشركات العالمية.
وفى ختام اللقاء أهدى رئيس الشركة البريطانية درعًا تذكاريًا لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بمناسبة مرور ٦٠ عامًا على عمل الشركة فى مصر وشراكتها مع قطاع البترول والغاز. 


يُشار إلى أن  الشركة البريطانية تستثمر حاليا كمٌشغل رئيسي  بنجاح  فى حقلى غاز أتول  ورأس البر فى شرق البحر المتوسط إلى جانب حقل ريفين فى غرب المتوسط، كما بدأت ضخ الاستثمارات وبرامج عمل للاستكشاف فى مناطق شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية.

txt

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

txt

السيسي يؤكد أهمية مشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في البترول والغاز والطاقة المتجددة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشرق الاوسط وشمال افريقيا الطاقة الخضراء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بريتش بتروليوم لغاز الطبيعي منطقة الشرق الأوسط لاقتصاد المصري مجال الغاز الطبيعى بمنطقة شرق البحر المتوسط

مواد متعلقة

الملا يتفقد أرض مشروعات الصودا والسليكون بالمنطقة الصناعية بالعلمين

عمومية غير عادية لزيادة رأس مال شركة الحفر الحديثة الثلاثاء المقبل

شركة إنربك تعقد جمعيتها العامة لاعتماد العام المالي 2022، الثلاثاء المقبل

تاون جاس تطمئن سكان إمبابة والمعادي والفسطاط

كشف بترولى جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب فى خليج السويس

وزير البترول يبحث سبل التعاون مع سفير كوريا الجنوبية بمجال الطاقة الخضراء

الملا يبحث مع رئيس اباتشي خطط الشركة للاستكشاف وحفر الآبار في مصر

كارجاس تطلق خدمة متنقلة لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

اللي ما يكملش في ستين داهية، حسن شاكوش يهين جمهور حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

هؤلاء ليس من حقهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة

البرهان يتوجه إلى مصر للقاء الرئيس السيسي

العالم الهولندي يرعب العالم: ترقبوا بدءا من اليوم خامس أضخم زلزال مدمر خلال 20 عاما

مفاجأة، الدبيبة نسق بنفسه لقاء نجلاء المنقوش- كوهين السري

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أثيوبيا وتونس

اختبار طبي لثنائي الأهلي قبل انطلاق مران الفريق بالنمسا

Advertisements

منوعات

المزيد

زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

لحظة تحطم مروحية فوق منزل بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

وظائف خالية بجامعة بدر بأسيوط، اعرف التفاصيل والشروط

الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن إلى هذا السعر من المستحيلات

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النار في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث وحج بيت الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية