شركة إنربك تعقد جمعيتها العامة لاعتماد العام المالي 2022، الثلاثاء المقبل

برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تعقد الجمعية العمومية لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "إنربك" الثلاثاء المقبل.

ويستعرض خلالها المهندس سيد الراوي رئيس الشركة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 وذلك بحضور الدكتور علاء البطل رئيس الهيئة العامة للبترول والمحاسب أشرف عبد الله مستشار وزير البترول للشئون المالية والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة للمشروعات.

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كما صرح المهندس طارق الملا في تصريحات سابقة على أهمية المشروعات التي أقيمت بالشركة ومن ضمنها مصفاة الشركة، والتي تضم تحسين كفاءة الوحدات الإنتاجية وكذلك إنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي (ZLD) التي تعيد تدوير تلك المياه واستخدامها، واستخدام فائض الغازات الغنية بالهيدروجين كوقود أفران بالغلايات من خلال جهاز جديد تم إضافته مؤخرًا، وذلك بدلًا من الغاز الطبيعي، الذي يمكن استخدامه في العديد من الأنشطة الأخرى، وكذلك مشروع نظام التحكم المتقدم في العمليات بما تحققه تلك المشروعات من تحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.