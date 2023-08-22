نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023
علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 لـ كلية العلوم بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، صباح اليوم الثلاثاء.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي بالدرجات
وجاء تنسيق كلية العلوم بجميع محافظات الجمهورية للشعبة العلمية بعد الانتهاء من إعلان تنسيق المرحلة الثانية وهو كالتالي:
تنسيق كلية العلوم 2023
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358
علوم سوهاج 347.5
علوم كفر الشيخ 341
علوم الزقازيق 341
علوم دمنهور 340.5
علوم جنوب الوادي 340
علوم المنصورة 338.5
علوم الإسكندرية 337
علوم أسيوط 335.5
علوم القاهرة 335.5
علوم طنطا 334
علوم بنها 333.5
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 333
علوم بورسعيد 332
علوم عين شمس 331.5
معهد فني صحى طنطا 331.5
علوم دمياط 331
علوم البترول والتعدين مطروح 330.5
علوم المنوفية بشبين الكوم 330
علوم العريش 330
علوم أسوان 330
علوم السويس 329.5
علوم الفيوم 329
علوم المنيا 329
علوم الوادي الجديد 328.5
علوم بني سويف 328
علوم حلوان 327.5
علوم بنات عين شمس 327
علوم القاهرة رياضة 314
علوم دمنهور رياضة 310.5
علوم عين شمس رياضة 308
علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 307.5
علوم الأرض بني سويف رياضة 304.5
علوم كفر الشيخ رياضة 304.5
علوم بنها رياضة 304
علوم طنطا رياضة 302.5
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 302
علوم الزقازيق رياضة 301
علوم المنصورة رياضة 300.5
علوم حلوان رياضة 300.5
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 300
علوم بورسعيد رياضة 298.5
علوم دمياط رياضة 298
علوم الفيوم رياضة 298
علوم السويس رياضة 297.5
علوم أسوان رياضة 296.5
علوم بني سويف رياضة 296.5
علوم أسيوط رياضة 293
علوم المنيا رياضة 292.5
علوم العريش رياضة 292.5
علوم الوادي الجديد رياضة 292
علوم جنوب الوادي رياضة 291.5
علوم سوهاج رياضة 291
علوم بنات عين شمس رياضة 288
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