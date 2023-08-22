علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 لـ كلية العلوم بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، صباح اليوم الثلاثاء.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي بالدرجات

وجاء تنسيق كلية العلوم بجميع محافظات الجمهورية للشعبة العلمية بعد الانتهاء من إعلان تنسيق المرحلة الثانية وهو كالتالي:

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تنسيق كلية العلوم 2023

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358

علوم سوهاج 347.5

علوم كفر الشيخ 341

علوم الزقازيق 341

علوم دمنهور 340.5

علوم جنوب الوادي 340

علوم المنصورة 338.5

علوم الإسكندرية 337

علوم أسيوط 335.5

علوم القاهرة 335.5

علوم طنطا 334

علوم بنها 333.5

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 333

علوم بورسعيد 332

علوم عين شمس 331.5

معهد فني صحى طنطا 331.5

علوم دمياط 331

علوم البترول والتعدين مطروح 330.5

علوم المنوفية بشبين الكوم 330

علوم العريش 330

علوم أسوان 330

علوم السويس 329.5

علوم الفيوم 329

علوم المنيا 329

علوم الوادي الجديد 328.5

علوم بني سويف 328

علوم حلوان 327.5

علوم بنات عين شمس 327

علوم القاهرة رياضة 314

علوم دمنهور رياضة 310.5

علوم عين شمس رياضة 308

علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 307.5

علوم الأرض بني سويف رياضة 304.5

علوم كفر الشيخ رياضة 304.5

علوم بنها رياضة 304

علوم طنطا رياضة 302.5

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 302

علوم الزقازيق رياضة 301

علوم المنصورة رياضة 300.5

علوم حلوان رياضة 300.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 300

علوم بورسعيد رياضة 298.5

علوم دمياط رياضة 298

علوم الفيوم رياضة 298

علوم السويس رياضة 297.5

علوم أسوان رياضة 296.5

علوم بني سويف رياضة 296.5

علوم أسيوط رياضة 293

علوم المنيا رياضة 292.5

علوم العريش رياضة 292.5

علوم الوادي الجديد رياضة 292

علوم جنوب الوادي رياضة 291.5

علوم سوهاج رياضة 291

علوم بنات عين شمس رياضة 288