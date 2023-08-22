الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

تنسيق الجامعات 2023،فيتو
تنسيق الجامعات 2023،فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 لـ كلية العلوم بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، صباح اليوم الثلاثاء.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي بالدرجات

وجاء تنسيق كلية العلوم بجميع محافظات الجمهورية للشعبة العلمية بعد الانتهاء من إعلان تنسيق المرحلة الثانية وهو كالتالي:

Advertisements

txt

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق فنون تطبيقية 2023

txt

لطلاب المرحلة الثالثة 2023، خطوات تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات

تنسيق كلية العلوم 2023 

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358
علوم سوهاج 347.5
علوم كفر الشيخ 341
علوم الزقازيق 341
علوم دمنهور 340.5
علوم جنوب الوادي 340
علوم المنصورة 338.5
علوم الإسكندرية 337
علوم أسيوط 335.5
علوم القاهرة 335.5
علوم طنطا 334
علوم بنها 333.5
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 333
علوم بورسعيد 332
علوم عين شمس 331.5
معهد فني صحى طنطا 331.5
علوم دمياط 331
علوم البترول والتعدين مطروح 330.5
علوم المنوفية بشبين الكوم 330
علوم العريش 330
علوم أسوان 330
علوم السويس 329.5
علوم الفيوم 329
علوم المنيا 329
علوم الوادي الجديد 328.5
علوم بني سويف 328
علوم حلوان 327.5
علوم بنات عين شمس 327

علوم القاهرة رياضة 314

علوم دمنهور رياضة 310.5

علوم عين شمس رياضة 308

علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 307.5

علوم الأرض بني سويف رياضة 304.5

علوم كفر الشيخ رياضة 304.5

علوم بنها رياضة 304

علوم طنطا رياضة 302.5

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 302

علوم الزقازيق رياضة 301

علوم المنصورة رياضة 300.5

علوم حلوان رياضة 300.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 300

علوم بورسعيد رياضة 298.5

علوم دمياط رياضة 298

علوم الفيوم رياضة 298

علوم السويس رياضة 297.5

علوم أسوان رياضة 296.5

علوم بني سويف رياضة 296.5

علوم أسيوط رياضة 293

علوم المنيا رياضة 292.5

علوم العريش رياضة 292.5

علوم الوادي الجديد رياضة 292

علوم جنوب الوادي رياضة 291.5

علوم سوهاج رياضة 291

علوم بنات عين شمس رياضة 288

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 تنسيق كلية العلوم 2023 الثانوية العامة 2023 تنسيق المرحلة الثانية 2023

الأكثر قراءة

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية الحقوق 2023

حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعال النيران في 3 سيارات (صور)

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

لجنة جديدة لإدارة الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

اللحظات الأولى لحادث الطريق الساحلي المروع (فيديو)

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

نصائح وزارة الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية