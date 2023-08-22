الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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دين ودنيا

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

الشيخ أبو اليزيد
الشيخ أبو اليزيد سلامة من علماء الأزهر الشريف،فيتو

أجاب الشيخ أبو اليزيد، من علماء الأزهر الشريف، عن طرق منع الأطفال من الانشغال بالسوشيال ميديا؟، قائلا: "إن النظام هو سر النجاح الدائم". 

كيفية منع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا 

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "الله سبحانه وتعالى خلق الكون بنظام، كل شيء بميقات الشمس تخرج فى وقت وتغرب فى وقت معين، لدينا مواقيت للصلاة، ربنا بيقول لنا إن النظام هو أساس النجاح".


واستكمل: "لازم نعلم أولادنا النظام، وإن كل شيء بنظام، سواء حفظ القرآن أو النادى، أو متابعة السوشيال ميديا، كل فعل لازم يكون له وقت وتنظيم".

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عالم بالأزهر: بعض الآباء يرتكبون جريمة فى حق أبنائهم

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الحوار بين الآباء وأبنائهم ضرورى للغاية، مضيفا: "مهم تكلم ابنك وتسمعه وبلاش تقوله كلمة فيها انتقاص منه، بلاش تقوله يا ولد، لازم يكون فى حنان وتدليع".
 

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "مفيش حد فى القرآن نادى على ابنه باسمه مجرد، لا كلهم قالوا (يا بنى)، مهم نحافظ على علاقة الإخوات ببعضهم البعض حتى لا يكون فى تدخل من الشيطان لزرع العداوة بينهم".
 

واستكمل: "لازم نعلم العلاقة بينهم وبين الشيطان، بعض الآباء يرتكبون جريمة تجاه أبنائهم، فى إنهم بيقولوا لهم إن الشيطان كائن مخيف من الصغر، وبيقولوا لهم عشان ينام العفريت هيجى"، مشيرا إلى أنه لابد أن نعلم الأبناء إن الشيطان ليس عليك سلطان، وإنه فقط يحاول العداوة بينك وبين الناس.
 

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