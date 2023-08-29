برقم الجلوس، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية رابطا خاصا للحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وذلك بعد اعتماد النتيجة قبل أيام من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني باستخدام رقم الجلوس من خلال هذا الرابط

نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية



وكان الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اعتمد الخميس الماضي، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2022/2023



وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني 91.05 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏37597 طالبا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني 83.96%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 42811 طالبًا وطالبة‎.‎



وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني 92.46% ‏وعددهن 13734 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.26%، وعددهم 23860 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني 88.94% وعددهن 18007 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين80.92% ‏‏وعددهم 27801 طالبًا‎.‎

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جدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 166206) طالبا وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (155536) طالبا وطالبة.

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