اليوم ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بامتحاني “التاريخ والفيزياء”

يختتم طلاب الثانوية الأزهرية، اليوم الإثنين، امتحانات الدور الثاني والتي انطلقت الأسبوع الماضي في كافة معاهد الجمهورية.

حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان مادة "التاريخ" فيما يؤدي طلاب القسم العلمي امتحان مادة "الفيزياء".



امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للقسمين (الأدبي والعلمي) دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية أية شكوى تتعلق بالامتحانات أو الإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

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وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، في الفترة الأولى لجنة معهد شبين الكوم النموذجي المشتركة، وتابع في الفترة الثانية لجنة قويسنا المشتركة، كما اطمأن على سير العمل بالكنترول والوقوف على مدى تطبيق القواعد المنظمة للعمل وتنفيذ التعليمات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بمنظومة التوثيق الإلكتروني للامتحانات الشفوية وتذليل العقبات التي قد تطرأ أثناء الامتحان، حرصا على صون الحقوق المعتبرة للطلاب والطالبات في هذا الشأن.

كما تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، لجنة الحلمية بمنطقة القاهرة الأزهرية، مشيدا بجهود السادة الملاحظين في ضبط سير أعمال الامتحانات، مؤكدا أن اتباع الجميع بالتعليمات خطوة مهمة في القضاء على الغش.

امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت السبت 19 /8 /2023، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.