مصطفى متولي، الشرير الذي أحبه المصريون، وصلة النسب مع عادل إمام ظلمته

مصطفى متولى ،فنان في المسرح والسينما والدراما، يتمتع بكاريزما عالية وحضور طاغي على المسرح وأمام الكاميرا،وساعده ذلك في دخول قلوب المشاهدين بسهولة ولاتزال أدوراه تعرض حتى الآن وتحظى على تقدير وإعجاب الجمهور ولكن كان لابد له من فرص أكبر ومساحات أكثر من مجرد أدواره مع نسيبه الزعيم عادل إمام.



ولد الفنان مصطفى متولي في مثل هذا اليوم 29 أغسطس عام 1949 بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، ودرس في معهد الفنون المسرحية ليتخرج ممثلًا، وتمكن من إيجاد موقع مميز له داخل الوسط الفني ورحل في أغسطس 2000.



وظهرت موهبة الفنان مصطفى متولى في التمثيل وهو طالبا حيث شارك في عروض مسرح المدرسة في الثانوى،وبعد أن تخرج من معهد الفنون المسرحية عمل في مسرح الحكيم في عدة مسرحيات مثل "يا سلام سلم..الحيطة بتتكلم"، وغيرها.

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قدم مصطفى متولي أدوارًا كثيرة في السينما والدراما، لكنه برع في أدوار الشر، بفضل ملامح وجهه وطباعه الحادة على الشاشة، ومع ذلك أحبه المصريون.

سلام ياصاحبى

أدى مصطفى متولى الكثير من الأدوار بالأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية الشهيرة التي لاقت نجاحا كبيرا، بعض أدواره كانت دور أول وبعضها دور ثان، وكان مصطفى متولى ممثلا جادًا في عمله حريص على أدائه قدم في المسرح بودى جارد، الواد سيد الشغال، الزعيم، ست الملك، العمر لحظة، حدث في أكتوبر.



وفى السينما قدم "بخيت وعديلة، جزيرة الشيطان، رسالة الى الوالى، حنفى الابهة، عنتر شايل سيفه، شمس الزناتى، الراقصة والسياسى، رمضان فوق بركان، عيش الغراب، سلام ياصاحبى، الكرنك، الإرهاب والكباب، المنسى، النمر والأنثى، خلى بالك من زوزو وغيرها.

وكان مشوار الفنان مصطفى متولى مع التليفزيون طويلا فقدم لن أعيش في جلباب أبى، حلم العمر، حلم الجنوبى، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، حياة الجوهرى ـ البرارى والحامول، حارة الطيب ـ فرسان الله، رأفت الهجان، مارد الجبل، دعوة للحب، عمر ابن عبد العزيز وغيرهم

نهاية مشوار على المسرح

وعندما كان مصطفي متولي يشارك في عرض مسرحية بودي جارد علي مسرح الهرم والتي استمرت بعد وفاته أكثر من 11 عاما، وبعد انتهاء العرض، فوجئ الجميع بخبر رحيل الفنان مصطفى متولى عن عمر 51 عاما

وفوجئ الجميع برحيل مصطفى متولي عن عمر ناهز الـ51 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عقب نهاية عرض مسرحية "بودي جارد" على مسرح الهرم، ما أصاب العاملين بالوسط الفني بصدمة شديدة.

مشيرة اسماعيل مع عادل امام ومصطفى متولى

ومع ذلك قرر الزعيم فتح الستار وعرض المسرحية في اليوم التالي رغم انهياره، معللا ذلك بأن الجمهور لا ذنب له، فهم حرصوا على الحضور وحصلو على التذاكر، وجاءوا للاستمتاع والضحك واستبدل مصطفى متولى بـ الفنان محمد أبو داود.

فقد كثيرا وكسب كثيرا



وبودي جارد بطولة عادل إمام وشيرين سيف النصر وسعيد عبد الغني وعزت أبو عوف ومحمد أبو داوود، وإخراج رامى إمام، وبدأ عرضها عام 1999، واستمرت لمدة 11 موسم وتوقفت عام 2010.