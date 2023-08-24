الخميس 24 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

دراسة حديثة تكشف أعراض جديدة لمصابي فيروس كورونا

فيروس كورونا، فيتو
فيروس كورونا، فيتو

كشفت دراسة طبية حديثة عن تعرض الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 لخطر أكبر للإصابة بالعديد من الحالات الصحية طويلة الأمد، بما في ذلك مرض السكر ومشاكل الرئة والتعب وجلطات الدم والاضطرابات التي تؤثر على الجهاز الهضمي والجهاز العضلي الهيكلي بحسب موقع WebMD. 

 

فيروس كورونا ما زال مثيرًا للقلق

وأكدت نتائج الدراسة الجديدة التي أجرتها كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس أنه لا يزال فيروس كورونا الطويل مثيرًا للقلق.

 

كورونا يسبب أمراض السكر وجلطات الدم 

وقالت الدراسة إن بعض التقديرات تظهر أن أكثر من 90% من سكان الولايات المتحدة أصيبوا بكوفيد-19، ويحتاج الأطباء إلى إدراك أن مرضاهم يمكن أن يكونوا معرضين لخطر هذه الأمراض، سواء كانت أمراض القلب أو مشاكل الرئة أو مشاكل الدماغ، فهم معرضون للخطر.

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وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بنسبة 65٪ بعد ٣ أعوام من الإصابة وكان المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى معرضين لخطر أكبر بنسبة 35٪ فقط.

فيروس كورونا 

 

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تراقب حاليًّا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5) بجانب 6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه على المستوى العالمي، لا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا.

أوضحت أنه تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.

 

المتحور EG.5، إنه أحد  السلالات  الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 

أوضحت الصحة العالمية أن المتحور (EG.5) إنه إحدى السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث إنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.

 

أكدت  أنه  تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

الصحة: نتخوف من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد ومازلنا في مرحلة الترقب الحذر

خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 على مرضى حساسية الصدر (فيديو)

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال  منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقًا للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.

 

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