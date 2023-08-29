الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

إنتر ميلان يضرب كالياري بثنائية في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يفوز على
إنتر ميلان يفوز على كالياري بثنائية، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق فريق انتر ميلان فوزا مستحقا على كالياري بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من الكالتشيو على ملعب يونيبول معقل فريق كالياري.

سجل ثنائية إنتر ميلان كل من دينزل دومفريس في الدقيقة 21، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 30.

أحداث الشوط الأول 

منذ البداية وأعلن انتر ميلان عن نوياه الهجومية بكرة في العارضة من الظهير الأيسر ديماركو واستطاع دومفريس من خطف الهدف الأول لفريق الانتر في الدقيقة 21 وعاد لاوتارو مارتنيز من خطف الهدف الثاني للنيرازوري في الدقيقة 30.

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أحداث الشوط الثاني

الدوري الإيطالي، وشهد الشوط الثاني محاولات مستمرة من جانب فريق كالياري للعودة في المباراة وإدراك التعادل وأتيحت للاعبيه أكثر من فرصة للتسجيل، ولكن الدفاع المحكم لفريق انتر ميلان ساعد في الحفاظ على نظافة شباك الضيوف.

أعلن سيموني إنزاجي عن تشكيل فريقه إنتر ميلان لمواجهة كالياري، وجاء تشكيل الإنتر على النحو التالي: 

تشكيل إنتر ميلان 

حراسة المرمى: سومر 

خط الدفاع: دارميان، دي فري، باستوني 

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوجلو، مختريان، ديماركو 

خط الهجوم: تورام، لاوتارو مارتنيز 

 

ميلان ينضم لخطف لوكاكو 

عاد ميلان لمطاردة صفقة مثيرة للجدل في خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الدوري الإيطالي، وسبق أن ارتبط ميلان بضم روميلو لوكاكو المهاجم السابق لإنتر في بداية الميركاتو، قبل أن يدخل اللاعب البلجيكي في مفاوضات جادة مع يوفنتوس، لكن لم يصل الأخير إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن الصفقة. 

وصرح ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، مؤخرا بأنه لا يتوقع تعاقد النادي مع صفقات جديدة.

ووفقا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن ميلان لا يزال يحلم بضم لوكاكو، في إطار سعيه للتعاقد مع مهاجم جديد إلى جانب أوليفييه جيرو.

 

وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن ميلان سيكون لديه أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا، إذا حصل على توقيع لوكاكو.

وسيتكون الخط الأمامي للروسونيري في هذه الحالة، من: لياو وبديله أوكافور جهة اليسار، وتشوكويزي وبديله بوليسيتش على اليمين، بالإضافة إلى لوكاكو وجيرو في مركز رأس الحربة.

يذكر أن لوكاكو خارج حسابات ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، ولا يزال يبحث عن ناد ينتقل إليه.

 

إنتر ميلان يصف لوكاكو بالخائن


الدوري الإيطالي، كان الأرجنتيني خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، البلجيكي  وصف روميلو لوكاكو لاعب النيراتزوري السابق بـ "الخائن".

وانتهت إعارة لوكاكو لصفوف إنتر ميلان، هذا الصيف، وعاد لناديه الأصلي تشيلسي، وحاول النيراتزوري شراء عقد اللاعب نهائيا بعد الحصول على موافقته، لكنه دخل في مفاوضات قوية مع يوفنتوس غريم إنتر.

وقال زانيتي، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لقد خاننا لوكاكو.. نشعر بخيبة أمل كبيرة تجاهه".

وأضاف: "لقد توقعنا سلوكا مختلفا تماما من قبل روميلو، سواء كمحترف وأيضا كرجل".

جدير بالذكر، أن يوفنتوس يستهدف ضم لوكاكو، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم البيانكونيري، بالانتقال لصفوف البلوز.

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