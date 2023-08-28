الإثنين 28 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بعد تهديدات نتنياهو، وزير إسرائيلي يهدد قادة حماس بالاغتيال

صالح العاروري، فيتو
صالح العاروري، فيتو

هدد الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس عضو المجلس الأمني المصغر "الكابينيت"، اليوم الإثنين، قادة حركة "حماس" الفلسطينية بالتصفية بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه، حسب قوله.

 

اغتيال قادة حماس

وقال كاتس  عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا لم يكف قادة حماس عن الترويج للإرهاب في الضفة الغربية، فسوف تقوم إسرائيل بتصفيتهم بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه".

 

وشدد وزير الطاقة الإسرائيلي على أنه "إذا لم يتوقف قادة حماس عن تشجيع الإرهاب في إسرائيل، فإن إسرائيل سوف تقضي عليهم، بغض النظر عن مكان اختبائهم، ومن يعمل على قتل اليهود سيدفع الثمن".

 

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وكان رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو هدد قادة "حماس" وعلى رأسهم صالح العاروري بالاغتيال ردًّا على تسخين الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤخرًا.


وردا على ذلك التهديد، ظهر العاروري جالسًا خلف مكتب مرتديًا زيا عسكريا، وقد وضع أمامه سلاحًا رشاشًا من طراز "إم 16"، وكان يجري اتصالًا هاتفيًّا كما يتضح من الصورة.


صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

وصالح العاروري القيادي بالحركة يبلغ من العمر 57 عاما، هو قيادي سياسي وعسكري فلسطيني، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ساهم بتأسيس الجناح العسكري لحماس في الضفة كتائب القسام، اعتقل وقضى نحو 15 عاما في سجون الاحتلال، ثم تم إبعاده عن الأراضي الفلسطينية، ويعيش حاليا في لبنان.

 

رعب إسرائيلي من تنامي قدرات حركة حماس في مجال الطيران المسير

وجاء تهديد نتنياهو بعد أيام من حديث الصحف الإسرائيلي عن تنامي قدرات حركة حماس خلال الأونة الأخيرة وتطوير نظام الطائرات المسيرة، حيث أثارت حادثتا إطلاق طائرتين مسيرتين من قطاع غزة، نحو إسرائيل، الأسبوع الماضي في أقل من 24 ساعة، وتصدت القبة الحديدية لهما، حالة من الغضب والجدل في الأوساط السياسية والشعبية في إسرائيل.


وعبر عدد من الخبراء والقادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، في تصريحات ومقابلات إذاعية، عن غضبهم من تطور قدرات حركة "حماس" في مجال الطيران المسير، والذي يتضح يومًا بعد يوم.

نتنياهو يهدد قادة حماس بالاغتيال.. رعب إسرائيلي من تنامي القدرات العسكرية للحركة.. والعاروري يرد على رئيس حكومة الاحتلال بالسلاح

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نتنياهو حماس بنيامين نتنياهو صالح العاروري الكابينيت

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