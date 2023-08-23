لامين يامال مفاجأة إسبانيا في تصفيات يورو 2024

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الأربعاء، أن لامين يامال، نجم فريق برشلونة، قد يكون المفاجأة في قائمة منتخب إسبانيا المنتظر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية - يورو 2024 بألمانيا.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "في سن 16 عامًا، يمكن أن يكون لامين يامال المفاجأة الكبرى في قائمة لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، المنتظر الإعلان عنها الأسبوع المقبل لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 التي ستقام في ألمانيا".

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ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مباراتين أمام جورجيا وقبرص في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، يومي الـ8 والـ12 من سبتمبر المقبل.

لامين يامال صاحب الـ16 عامًا نشأ في أكاديمية برشلونة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول نهاية الموسم الماضي.

وخطف اللاعب الشاب الأضواء مؤخرًا، بعد تألقه في فوز برشلونة (2-0) على قادش في الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.

وأشار التقرير إلى أن يامال في البداية كان يميل لتمثيل منتخب المغرب (بلد والده)، لكنه استقر على ارتداء قميص إسبانيا (البلد الذي وُلِد فيه)، ولعب لفئات تحت 15 و16 و17 و19 عامًا.

وخاض يامال 15 مباراة مع الفئات السنية لمنتخب إسبانيا، منها 5 مباريات في بطولة أمم أوروبا تحت 17 عامًا مطلع العام الحالي.

وتم استبعاد اسم لامين يامال من قائمة منتخب إسبانيا تحت 18 عامًا التي كُشف عنها أمس الثلاثاء؛ ما يعزز أنباء اقترابه من المنتخب الأول.

لامين يامال يدخل تاريخ الدوري الإسباني

نجح لامين يامال نجم فريق برشلونة، في دخول التاريخ خلال مباراة فريقه أمام قادش، على ملعب مونتجويك الأولمبي، ضمن الجولة الثانية من الليجا.

وشهد تشكيل برشلونة، البدء بالجناح الشاب، صاحب الأصول المغربية، لامين يامال، لأول مرة في مسيرته مع الفريق الكتالوني.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات: "أصبح لامين يامال أصغر لاعب يبدأ مباراة في الليجا خلال القرن ال21 عن عمر (16 عاما و38 يوما)".

وأضافت: "تفوق يامال على الرقم القياسي السابق الذي سجله الكاميروني فابريس أولينجا في سبتمبر 2012 (16 عاما 112 يوما) مع مالاجا الإسباني".