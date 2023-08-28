الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

دورة تدريبية في فحص جوازات السفر وكشف التزوير لطالبات كلية الشرطة (صور)

دورة تدريبية فى مجال
دورة تدريبية فى مجال "فحص جوازات السفر وكشف التزوير"،فيتو

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق والتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة والقطاعات الأمنية المعنية دورة تدريبية فى مجال (فحص جوازات السفر وكشف التزوير) بمشاركة عدد (١٤٦) طالبة بكلية الشرطة.

دورة تدريبية فى مجال "فحص جوازات السفر وكشف التزوير"لطالبات كلية الشرطة
دورة تدريبية فى مجال "فحص جوازات السفر وكشف التزوير"لطالبات كلية الشرطة
دورة تدريبية فى مجال "فحص جوازات السفر وكشف التزوير"لطالبات كلية الشرطة

وشهدت الدورة التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على مدار  4 أيام تضمنت التدريب على آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات والتمييز بين الوثائق الرسمية والمزورة.
 
كما أشاد الجانب الأمريكى بقدرات الطالبات على إستيعاب برامج الدورة التدريبية والتى تنعكس مستقبلًا على تعزيز قدراتهن على العمل فى هذا المجال الذى يعتمد على التطور التكنولوجى وضرورة مواكبة المستجدات لمكافحة تلك الجرائم غير التقليدية. 
 

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واختتمت فعاليات الدورة بتكريم الطالبات المتميزات وتوزيع الهدايا التذكارية على القائمين على العملية التدريبية.  
 

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى وتأهيلهم للعمل الميدانى فى مختلف المجالات الأمنية وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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أكاديمية الشرطة السفارة الأمريكية بالقاهرة السفارة الأمريكية وزارة الداخلية عمليات تزوير وثائق السفر

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