تفاصيل انتهاء أزمة رضا بوبو مع فيوتشر

رضا بوبو، أنهى محمد رضا "بوبو" لاعب نادي بيراميدز والمنتقل لبيراميدز، أزمته مع نادي فيوتشر، بسبب المستحقات المتأخرة له لدى النادي، والتي تقدر بقيمة 4 ملايين و200 ألف جنيه.

وكتب بوبو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “للتوضيح! حابب أقول إن سوء التفاهم دا كان سببه شخص شغال في النادي وصل لي معلومات غلط كان قاصد منها يوقعني مع إدارة النادي المحترمة”.

وتابع: "لكن هو اتعاقب وبعد التواصل مع الناس الكبيرة المحترمة اللي بتدير النادي اتأكدت إن الكلام اللي اتقال لي ما لوش أساس من الصحة".

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وأضاف: "وأنا بكن كل الاحترام للنادي وبشكرهم على الفترة اللي قضيتها معاهم ومن يوم ما دخلت النادي لحد ما خرجت وأنا واثق في الناس الكبيرة دي والموضوع انتهى تمامًا".

وفاجأ محمد رضا بوبو، لاعب خط وسط بيراميدز، الجميع بحذف التغريدة التي شهدت هجومًا على إدارة ناديه السابق فيوتشر، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

بوبو يهاجم إدارة فيوتشر

وكان محمد رضا بوبو، شن هجوما على إدارة فيوتشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "خلاص مبقتش قادر أصبر أكتر من كده بصراحة، حتى لو العواقب كتير ولو هيحصل إيه، المهم اهدي النار اللي جوايا شويه عشان أكون حتى ارتحت من جوايا وكده كده ربنا موجود وهيجيب لي حقي".

وأوضح: "أنا كنت خلصت وجالي اتصال تعالى ضروري النادي عشان تمضي الاستغناء بتاعك عشان خلاص أنت مشيت قلت حاضر وركبت عربيتي وطلعت علي النادي".

وأضاف: "الساعة 11 بليل الناس قبلتنى في النادي وقالولي عامل إيه يا رضا عايزينك تمضي ورقتين ورقة مخالصة والاستغناء قولتلهم الاستغناء حاضر همضي مفيش مشكله أمال إيه اللي يخليني امضي مخلصه وأنا ليا 4 مليون 200 ألف جنيه، في واحد لاداعي لذكر اسمه لأنه ده ميعرفش ربنا طبعا قعد يكلمني ولازم تمضي ولازم تمضي اقوله إزاي ياكابتن امضي مخالصة وانا ليا فلوس قولت مش همضي ومشيت ومضيت علي الاستغناء جالي اتصال امضي وانت فلوسك عندي ومتقلقش امضي وانت وزملائك اللي ماشييين هنيجي ونسلم عليكم وتاخدو الشيك بالدولار زي باقي الفرقة ونشكركم اكيد يعني قال اه امضى بس اتفقت مع الاتنين الي كانو معايا عشان كنا متفقين اننا هنعمل كل حاجه بالإتفاق مع بعض فقالوا هنضمي كلنا ونروح التلات ناخد الفلوس مضينا علي الورقه ومكناش مدين اي خوانه لحاجة جه يوم التلات لقينا اللعيبه كلها صحبنا اللي في الفرقه طلعلهم فلوس وكل واحد شيك ماعدا احنا التلاته والتلاته المعارين اللي مشيو من النادي".

بيان محمد رضا بوبو

وكانت “فيتو” نشرت مقالا للزميل زغلول صيام نائب رئيس التحرير ورئيس القسم الرياضي تحت عنوان:لا يعنيني بوبو ولا غيره.. كيف يحصل لاعب مصري على فلوسه في الدوري المصري بالدولار

حيث طالب بالتحقيق العاجل في جملة "عندما اتصل بمسؤول كبير في النادي وقال له (امضي وأنت فلوسك عندي... امضي أنت وزملائك اللي ماشيين … هنيجي ونسلم عليكم وتاخدوا الشيك بالدولار زي باقي الفريق ….)، وهو ما يؤكد أن اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم بالدولار.

مقال الزمال زغلول صيام على بوست محمد رضا بوبو، فيتو

وأعلن نادي بيراميدز حصوله على خدمات لاعب الوسط الدولي محمد رضا بوبو قادما من صفوف نادي فيوتشر.

ويعد محمد رضا بوبو واحدا من أهم لاعبي الوسط في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وإضافة هائلة لفريق بيراميدز، الذي يستعد لبدء مشواره في منتصف شهر سبتمبر المقبل، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب المشاركة في الدوري والسوبر المصري للأبطال، وكذلك نسختي كأس مصر القديم والجديد.

وبوبو من مواليد ١٠ نوفمبر عام ٢٠٠٠، وبدأ مشواره في صفوف نادي وادي دجلة قبل أن ينتقل إلى صفوف فيوتشر، وأتم مؤخرا انتقاله إلى نادي بيراميدز ليبدأ فصلا جديدا في مشواره مع كرة القدم.

ولعب بوبو ١٣٩ مباراة في الدوري الممتاز سجل خلالها ١٤ هدفا وصنع ٩ أهداف أخرى، وكذلك ٧ لقاءات في بطولة كأس مصر سجل خلالها ٣ أهداف وصنع هدفين آخرين، كما لعب ٨ مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل بوبو مشاركته الدولية الأولى يوم ١٨ يونيو الماضي بقميص المنتخب المصري الأول بعدما شارك في ودية جنوب السودان والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد، منتصف شهر سبتمبر المقبل في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث ينتظر مواجهة الفائز من فريقي الجيش الرواندي وجاديكا الصومالي في دور الـ٣٢ من البطولة القارية.

كما يستعد الفريق لانطلاقة الدوري الممتاز في نسخته المقبلة، وكذلك مواجهات منتظرة قوية في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، ونسختي كأس مصر القديم والجديد.