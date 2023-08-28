الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

حالات إبطال الأحكام القضائية في القانون

حالات إبطال الأحكام
حالات إبطال الأحكام القضائية في القانون، فيتو

يحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات بطلان الأحكام القضائية، ونص القانون صراحة على بطلان الحكم إذا شابه عيب أو لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء. 

 

ثغرات تبطل الأحكام القضائية 

 

1-عدم بيان تاريخ الحكم.

 

2- انعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة.

 

3-عدم رد المحكمة على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات قصور.

 

4-القصور في بيان مؤدى شهادة الطبيب الشرعي والتي اعتمد ضمن ما اعتمد في الإدانة عليها قصور.

Advertisements

 

5- عدم بيان الحكم للواقعة بيانًا كافيا،

 

6- عدم بيان وجه الاستدلال المستقى من التقرير الطبي والذي اعتمد الحكم في الإدانة عليه، قصور.

 

7-عدم بيان الحكم لمؤدي الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين إذ عول عليه قصور.

 

8- عدم رد المحكمة في حكمها علي دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادي ومعنوى، متى عولت على الدليل المستمد من هذا الإعتراف، عدم الرد عليه، قصور.

 

9- قعود الحكم عن بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والإكتفاء بالإشارة إليه نتائج تلك التقارير في صورة مجملة، قصور.

 

10- تضارب الحكم فى تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة وما إذا كان نبات الحشيش أم جوهر الهيروين، يعد تناقض.

 

وتنص أحكام محكمة النقض على بعض الأسباب التي تعطل تنفيذ الحكم، بل وتبطله تمامًا لوجود عيوب في الإجراءات الجنائية المتبعة خلال عملية التقاضى، كما قضت محكمة النقض في العديد من الدعاوى ببطلان الأحكام نظرًا لتوافر أحد شروط بطلان الأحكام.

 

عن قانون المرافعات المصري 

 

قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون المرافعات، هو القانون الذي يتولى تنظيم القضاء المصري بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات واجبة الاتباع أمامها، والقواعد الخاصة بالقضاة ورجال النيابة العامة والمحامين والكَتَبة والمُحضَرين. 

 

كما يحدد إجراءات التقاضي ورفع الدعوى، ويحدد المحكمة التي يمكن للشخص رفع دعواه أمامها، ووسائل الدفاع أمامها، وطرق إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها. كذلك يتولى العمل على حماية حقوق المتقاضين؛ فهو يحدد الأصول والإجراءات التي يجب أن تلتزم بها المحاكم؛ لإقامة العدل بين الناس، والمتقاضون لاستيفاء حقوقهم.

 

وهو قانون إجرائي شكلي؛ بمعنى أنه يهتم الإجراءات والشكليات التي يجب العمل بها عند التعامل مع السلطة القضائية في مصر. فهو لا يهتم بحماية المصالح الخاصة للأفراد بقدر اهتمامه بحماية الوسائل القانونية التي تتكفّل هي بحماية تلك المصالح. 

 

ولأن قانون المرافعات، ينظّم عمل القضاء المدني والتجاري في مصر، فهو بالتالي يعد موازيًا لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينظّم عمل القضاء الجنائي المصري، ولقانون مجلس الدولة  الذي ينظّم عمل القضاء الإداري. ومع ذلك، يحتوي قانون المرافعات على العديد من المبادئ العليا التي تحكم القضاء بمختلف أنواعه (مدني أو جنائي أو إداري)، والسبب في ذلك هو الأسبقية التاريخية لقانون المرافعات، ومن أمثلة هذه المبادئ: مبدأ استقلال القاضي، وحياده، وحق الدفاع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأحكام القضائية بطلان الحكم المحكمة الجنائية النيابة العامة شهادة الطبيب الشرعي التقرير الطبي

الأكثر قراءة

هشام يكن يتدخل لحل أزمة تجمهر أعضاء الزمالك أمام مكتب عماد البناني (صور)

أول تعليق من عماد البناني على وقفة أعضاء الزمالك المطالبة برحيله

بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

أعضاء بنادي الزمالك يقتمحون المبني الإداري اعتراضا علي تعيين عماد البناني (فيديو)

نجلاء المنقوش تغادر تركيا إلى بريطانيا على خلفية كشف لقاء كوهين

المستشار القانوني للزمالك يكشف موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة النادي (فيديو)

جيمي كاراجر يكشف سعر بيع محمد صلاح إلى اتحاد جدة

اتحاد جدة يكتسح الوحدة بثلاثية ويتصدر قمة الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصمة الضباب، سلطان النيادي ينشر صورة للندن من الفضاء

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 28-8-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني نحو الارتفاع

سعر السكر اليوم الاثنين 28-8-2023

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بالاعداء والاخبار المحزنة

عالم أزهري: لا يجوز قتل النمل بالنار أو مبيد حارق

تعرف على حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

المزيد
الجريدة الرسمية