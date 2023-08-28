كل ما تريد معرفته عن الأحكام القضائية وطريقة إزالتها من الحاسب الآلي.. وإجراءات رد الاعتبار.. وطريقة إزالة كارت التسجيل الجنائي

الأحكام القضائية، ملف شائك يحمل بين طياته العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين، أحيانا تكون هناك تشابه في الأسماء أو شخص سبق اتهامه في قضايا وآخرين قضوا العقوبة في ضوء الأحكام الصادرة ضدهم، وفي النهاية العديد من التساؤلات تدور في أذهان المواطنين نوضحها بشأن كل ما يخص الأحكام القضائية وطريقة إزالة الأحكام من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية وإجراءات رد الاعتبار وغيرها.

ما هي مدة إزالة الجناية من الفيش؟

وزير الداخلية، أصدر كتابًا دوريًا رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكي يتم محو المعلومات الجنائية، وهي أن يمر 5 سنوات على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، وتعقد لجنة في الأمن العام كل 3 أشهر لدراسة تلك الطلبات.14‏/09‏/2022



إزاي اشيل اسمي من الكمبيوتر بعد حكم البراءة؟

يجب استخراج شهادة من الجدول النيابة العامة والذهاب بها إلى المديرية الأمن التابع لها أو وحدة تنفيذ الاحكام بقطاع الأمن العام، ويتم تقديم شهادة الجدول وصورة من البطاقة الشخصية إلى المسؤول الامني المختص وتقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة الاسم من الكمبيوتر.

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متى ينزل الحكم على الكمبيوتر؟

الحكم الغيابى على متهم قد يظهر وقد لا يظهر حال الكشف عليه أمنيا ولكن في جميع الأحوال يعود الأمر إلى دائرة التنفيذ التابع لها المحكوم عليه منوها بظهور الحكم بالفحص الإلكتروني للرقم القومي في مختلف الكمائن كما أن هناك بعض الطرق والحالات التي يظهر فيها الأحكام النهائية ويسعي البعض في محو ومسح تلك الأحكام من سجل بياناتها حتي لا يظهر في الفيش فيما بعد لسهولة تحركه والتقديم علي عمل من مكان لآخر.



ما هي الأحكام التي تظهر في الفيش؟

هي أحكام الجنحة أو الجناية التي تقيد حرية المواطن وفي حال صدور أي حكم قضائي ضد المواطن يظهر في الصحيفة الجنائية وعند وجود أي سابقة للمواطن تظهر في الفيش والتشبيه والقضايا المخلة بالشرف أو التزوير سواء تم قضاء عقوبتها أو لا فتظهر في الصحيفة.

ازاي اعرف ان عليا حكم؟

الدخول إلى الحساب الشخصي للموقع وزارة العدل الرسمي. اختر خانة الاستعلام عن قضية واضغط على خانة الاسم ومن ثم خانة التوجه إلى الحساب ثم اضغط على خانة القضايا وسوف تحصل على الموقف القضية الخاص بك في حين كان لديك أحد القضايا مرفوعة ضدك.

كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي بـ قطاع الأمن العام ؟

إذا ذهب الشخص لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، فعند استلامه في اليوم التالي من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه، حال الكشف عليه، وفي النقاط التالية سنقوم بتوضيح كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية.

السجل المدني

شبكة السجل المدنى التابعة لقطاع الأحوال المدنية، تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها.

طريقة ازالة الحكم فى تلك الحالة، من خلال طلب رد الاعتبار ويقدم طلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تسجل فى الفيش.

قطاع الأمن العام

شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن.

طريقة إزالة الأحكام من الأكمنة

طريقة إزالة تلك الأحكام من الحاسب الالي لوزارة الداخلية، يجب استخراج شهادة من الجدول النيابة العامة والذهاب بها إلى المديرية الامن التابع لها أو وحدة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، ويتم تقديم شهادة الجدول وصورة من البطاقة الشخصية الى المسئول الامنى المختص وتقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة وازالة الاسم من الأكمنة.

كارت المعلومات الجنائية

كارت التسجيل الجنائي أو شبكة المعلومات الجنائية بالبحث الجنائى بمديريات الأمن: عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصي واسم الوالدة، وشهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، وذلك بقصد التعرف على المسجلين خطر وحين يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر فى عرض المباحث.

طريقة ازالة كارت التسجيل الجنائى

أن يكون مر 5 سنوات عن أخر اتهام صدر الحكم عليه ويقدم طلب الى لجنة الأمن العام لفحص الطلب، وفى حال الرفض يقيم محامى دعوى قضائية فى مجلس الدولة بمحو وشطب المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائى.

هل الأحكام لا تظهر فى الفيش الجنائي؟

وقال خبير قانونى بان بعض الأحكام التي لا تسجل في صحيفة الحالة الجنائية أو الفيش حيث أنه عند صدور أي حكم نهائي ضد أي مواطن يتم تسجيله بمجرد وروده من النيابات المختصة بأوراق معتمدة، في قاعدة بيانات المصلحة، ويتم وضعه في كل صحيفة جنائية يطلبها المواطن طالما لم يتخذ إجراءات رد الاعتبار القضائي أو القانوني وفقًا للمواد التي نظمها القانون.

- قد لا تظهر السابقة الأولى في صحيفة الحالة الجنائية أما لعدم خطورتها أو حتى لا تكون هذه السابقة عائقًا للمواطن عند التقدم لأية وظيفة طالما أنها غير خطيرة، وأن صاحبها لم يسلك سلوكًا إجراميًا آخر.

- كل السوابق للشخص تظهر في صحيفة بحث السوابق ويستثنى من ذلك، في حالة حصول صاحب السابقة على حكم رد اعتبار حيث تصدر الصحيفة خالية من السوابق.



- انقضاء المدة القانونية بعد تنفيذ الحكم، وهذه المدة تختلف حسب الجرم والحكم الصادر.

- في حالة طلب الصحيفة للوظيفة تشكل لجنة "رد الاعتبار" لمعرفة مدى استحقاق مقدم الطلب لصحيفة خالية من السوابق، حيث يتم فحصها من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية، ومصلحة السجون.

كما يتم التفريق بين السابقة والحكم سواء في محكمة الجنح أو محكمة الجنايات:

- الحكم حين يقيد في صحيفة الحالة الجنائية يتم محوه حال الحكم بالبراءة اوالطعن على الحكم بالمعارضة أو الاستئناف، فإذا صدر حكم بالبراءة يتم محوه من السجلات الخاصة بكل متهم والمقيدة على الحاسب الالى"الكمبيوتر" لوحدة تنفيذ الأحكام السابقة وهي الأحكام المقيدة للحرية سواء في جنحة او جناية، والتي أدى المتهم عقوبتها حتى لو كانت الأولى فانها تقيد في صحيفة الحالة الجنائية ولا تمحى الا برفع دعوى "رد الاعتبار" بعد مضى المدة المحددة في القانون، ويظهر بـ"الفيش والتشبيه" الحكم النهائي بالحبس، أما الغرامة لا تظهر فى الفيش.

- يظهر في الفيش الجنائى الأحكام التي على المحكوم عليه سواء أتم العقوبة أم لا يتمها والقضايا التي تظهر هي الجرائم المخله بالشرف والتزوير، والأحكام التي تظهر في الفيش لا تسقط عن الفيش بأى مدة إلا بعد رد الاعتبار.

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