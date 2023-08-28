تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 28-8-2023
استقر سعر الأرز اليوم الاثنين 28-8-2023 بالسوق المحلي، وتراوح سعر كيلو الأرز السائب من 25 إلى 27 جنيهًا، كما شهد السوق تراجعا ملحوظا في سعر الأرز المعبأ بين 30 إلى 35 جنيها حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.
سعر كيلو الأرز المعبأ
كما سجل سعر الأرز المعبأ 26 جنيهًا بالأسواق للكيلو الواحد.
سعر طن الأرز
وقد انخفض سعر طن الأرز الأبيض "جملة" ليصل بأسعار تتراوح من 18 إلى 20 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 26 ألفا و28 جنيها للطن.
أسباب تراجع أسعار الأرز
وقد أوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الأسباب الرئيسية لتراجع أسعار الأرز، نتيجة للإجراءات المتخذة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتعاقد على شراء كميات أرز أبيض من الخارج وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين.
وتعمل الوزارة على استيراد الأرز لمنع أي محاولات احتكارية أو استغلال من جانب العديد من التجار، إضافة إلى وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لبعض شركات القطاع الخاص الوطنية، مما يساعد على ضبط الأسعار في السوق.
طرح كميات من الأرز الهندي بالأسواق
كما أشار مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه تم طرح كميات من الأرز الهندي بالأسواق بأسعار مناسبة، مضيفا، أن الدولة ممثلة في هيئة السلع التموينية وبعض شركات القطاع الخاص قاموا باستيراد الأرز الهندي بإجمالي كميات تقدر بـ 300 ألف طن ليتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة بسعر 20 جنيها للكيلو الواحد تخفيفا على المواطنين.
أسعار الأرز التمويني
وتقوم وزارة التموين بطرح كميات من الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه للكيلو، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن منظومة الأمن الغذائي أصبحت هي الأولوية القصوى بجميع دول العالم.
جهود وزارة التموين لتقليل الهادر
وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة قامت برفع القدرات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن في 2014 إلى 3.4 مليون طن حاليا لتقليل الهادر من الأقماح والذي كان يصل إلى 10% من المحصول.
مصر لديها موارد لتحقيق التنمية المطلوبة
ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن قطاع التصنيع الزراعي في مصر يمكن أن يحدث طفرة وتنمية حقيقية فمصر لديها الموارد الطبيعية والتكنولوجيا المطلوبة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.