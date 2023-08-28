الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

الطيران يكرم فريق 2004 بطل كأس القاهرة لكرة القدم

الطيران يكرم فريق
الطيران يكرم فريق ٢٠٠٤ بطل كأس القاهرة لكرة القدم

كرم مجلس إدارة نادي الطيران برئاسة هشام الشوري فريق ٢٠٠٤ لكرة القدم بعد حصوله على كأس منطقة القاهرة لكرة القدم في حفل حضره عدد كبير من أعضاء النادي وأولياء أمور اللاعبين.

وكان الطيران تأهل لمسابقة دوري القسم الثالث بعد احتلال قمة مجموعته في دوري القسم الرابع بالموسم الماضي.

 

وعلى صعيد آخر، قرر اتحاد الكرة السماح للفرق المشاركة في بطولة الفروع لموسم 2024/2023 بتوسيع قاعدة اللاعبين وذلك لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين في مسابقة مواليد 2010.

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وأكد أتحاد الكرة في خطاب رسمي أنه من منطلق توسيع قاعدة ومشاركة أكبر عدد من اللاعبين في مسابقة مواليد 2010 والتي تنظمها أفرع الاتحاد فقد تقرر السماح بمشاركة الأندية بفريقين مواليد 2010 ( أ ) و( ب ) ببطولة الفرع للموسم الرياضي  2024/2023 مع عدم مشاركة لاعبي ( أ ) في بطولة ( ب ) او العكس.

 

وأرسل اتحاد الكرة المصري خطابات إلى الفروع التابعة له، قرارا بمد فترة القيد للقائمة الإضافية للمراحل السنية والبراعم إلى يوم ٧ سبتمبر المقبل، بعد أن كان مقررا انتهاؤها في الأول من الشهر نفسه.

دوري الجمهورية للناشئين

قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات دوري الجمهورية للناشئين في تمام الساعة الرابعة عصرا بدلا من الساعة الثالثة عصرا لحين تعديل التوقيت الصيفي.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين والشباب، بالتعديل الجديد على مواعيد المباريات المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

وكانت فيتو نشرت مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية للناشئين 


ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في ملعب كلية الزراعة بالجيزة يوم الأحد 3 ديسمبر ضمن الجولة الرابعة عشر لدوري الجمهورية للشباب مواليد 2003 المرحلة الأولى للبطولة.

كما يتقابل الزمالك والأهلي يوم 12 ديسمبر بملعب كلية الزراعة بالجيزة ضمن الجولة الـ 15 لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2005 المرحلة الأولى للبطولة.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك في دوري الجمهورية للناشئين 2007 يوم الخميس 4 يناير 2024 بملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن المرحلة الأولى للمسابقة بالجولة الـ 18.

كما يستضيف الأهلي نظيره الزمالك يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الـ 11 لمسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2008 بملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويلتقي الأهلي والزمالك في الجولة السابعة لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2009 يوم الجمعة 20 أكتوبر بملعب القلعة الحمراء ضمن مواجهات الدور الأول للبطولة.

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نادى الطيران هشام الشوري دوري القسم الثالث دوري القسم الرابع الطيران

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