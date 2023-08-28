الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

اتحاد المهن الطبية يعلن عن الإعانة الاستثنائية لمصاريف المدارس

اتحاد المهن الطبية،فيتو
اتحاد المهن الطبية،فيتو

يقدم اتحاد المهن الطبية، الذي يخدم أعضاء نقابات (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، مجموعة من الإعانات المختلفة لأعضائه ومن بين تلك الإعانات إعانة استثنائية للمساهمة في مصاريف المدارس والجامعات، ويتيح الاتحاد أمام أعضائه التقدم بطلب تلك الإعانة الاستثنائية بالتزامن مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي 2023- 2024.

 

قيمة الإعانة الاستثنائية لمصاريف المدارس 

وقال الدكتور محمد علاء الدين امين عام اتحاد المهن الطبية أن الاتحاد حدد قيمة الإعانة الاستثنائية لمصاريف المدارس تبلغ 2000 جنيه سنويا تصرف مرة واحدة طبقا للشروط المطلوبة للحصول عليها.

 

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وأكد أن اتحاد المهن الطبية، اشترط بصفة عامة وشرط أساسي لابد من توافــــره للعضو المتقدم للحصـــــول على إعــــــانـــة مـــــن كافة أنواع الإعـــــانـــــات، ماعــــدا إعــــانة المجنديـــــن، تقــــديــــم خـــــطــــاب مــعـــتمد مــــن أحــد البنوك (مصر - الأهلي - الإسكندرية) يفيد رقم حساب العضو المتقدم، وفي حالة عدم وجود حساب للعضو بأحد هذه البنوك يتم فتح حساب للعضو بالتنسيق مع الإدارة المالية بالاتحاد).

 

وذكر أنه في حالة أن يكون الزوج والزوجـة والأولاد أعضاء سواء في نقـابة واحـــدة أو نقـابــات مخـتلـفة لا يتـم الاستـفــادة لأي حالة بعينها إلا مرة واحدة لجميع الأعضاء المكونين للأسرة.

 

وحول إجراءات صرف إعـانـة استثنائية للمساهمة في مصاريف الـمدارس والجـامعات (للطبيبات فقط) أو أرملة الطبيب (أرامل ومطلقات) أوضح أنها تصرف هذه الإعانة للأرامل والمطلقات، ففى حالة المطلقات يلزم إحضار إقرار بعدم الزواج، وفى حالة عدم العمل يلزم إحضار برنت من التأمينات بعدم العمل أو صورة بطاقة رقم قومى مسجل بها الوظيفة (ربة منزل)  للأرامل أو المطلقات.

 

وشدد أمين عام الاتحاد أنه لا تصرف الإعانة الدراسية للأبناء فى المدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة.

 

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