غدا، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مناطق بإمبابة والمنيرة الغربية

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال إصلاحات نظرًا لوجود ثقب في جسم المحبس قطر ۳۰۰مم نهاية شارع البوهى ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دوريًا.



وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يتطلب غلق الخط قطر ١٠٠٠ مم لتغيير المحبس وقطع المياه لمدة (٦) ساعات من الساعة ١٢ مساء غدا الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/٢٣ حتى الساعة ٦ صباحًا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٤، لتغيير المحبس.

وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي:البوهى، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية، شارع التل.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.



كما كلف المحافظ رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الشركة سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.

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