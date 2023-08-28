أول تعليق من مانشيني على توليه تدريب منتخب السعودية

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدرب الجديد لمنتخب السعودية، أن تواجد لاعبين عالميين في الدوري المحلي، سيساهم في تحسن مستوى عناصر الأخضر، مشيرا إلى أنه لم يتردد في قبول العرض.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن، أمس الأحد، تعيين مانشيني مدربا للمنتخب الأول حتى 2027، خلفا للفرنسي هيرفي رينارد الذي قاد الأخضر في مونديال قطر 2022.

وقال المدرب الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم الاثنين: "أشكر ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة على اختياره لي، من أجل تولي قيادة المنتخب السعودي.. وأنا فخور بتدريب الأخضر، ولم أتردد في قبول العرض".

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ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية عن مانشيني، قوله: "الأيام المقبلة ستكون مهمة بالنسبة لي، من أجل رؤية اللاعبين بشكل أكبر على أرض الواقع، بعدما شاهدت العديد من المباريات للأندية في الدوري خلال الفترة الماضية".

وأكد مانشيني أنه لن يجد أي مشكلة في اختيار قائمة المنتخب، رغم قلة مشاركة اللاعبين السعوديين، موضحا أنه مر بالأمر ذاته مع المنتخب الإيطالي، في ظل اعتماد أندية بلاده الكبرى على المحترفين الأجانب، مع قلة من اللاعبين الإيطاليين.

واعتبر أن وجود نجوم عالميين في الدوري السعودي "سيكون عاملا مساعدا يساهم في تطور إمكانيات اللاعبين المحليين"، مشيرا إلى أنه سيعمل ويقدم كل ما بوسعه، من أجل ظهور الأخضر بشكل مميز في البطولات المقبلة.

تفاصيل عقد مانشيني مع منتخب السعودية

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن اقتراب روبرتو مانشيني من التوقيع على عقد تدريب المنتخب السعودي الأول في الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن عقد تدريب مانشيني لمنتخب السعودية يمتد حتى 2027 مقابل راتب يصل إلى 30 مليون يورو في العام.

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا للمنتخب الوطني وذلك بعد قرر روبرتو مانشيني، بتقديم استقالته المفاجئة من تدريب الآزوري.

وكان روبرتو مانشيني المدرب السابق للمنتخب الإيطالي تقدم استقالته بشكل مفاجئ من تدريب الأزوري.