الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

براتب ضخم، تفاصيل عقد مانشيني مع منتخب السعودية

مانشيني،فيتو
مانشيني،فيتو

كشفت صحيفة  لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن اقتراب روبرتو مانشيني من التوقيع على عقد تدريب المنتخب السعودي الأول في الفترة المقبلة.

تفاصيل عقد مانشيني 

وقالت الصحيفة إن عقد  تدريب مانشيني لمنتخب السعودية يمتد حتى 2026 مقابل راتب يصل إلى 30 مليون يورو في العام.

 

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين  لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا للمنتخب الوطني وذلك بعد قرر روبرتو مانشيني، بتقديم استقالته المفاجئة من تدريب الآزوري.

وكان  روبرتو مانشيني المدرب السابق للمنتخب الإيطالي تقدم استقالته بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي من تدريب الأزوري.

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أريجو ساكي ينتقد مانشيني

انتقد أريجو ساكي، المدير الفني السابق لإيطاليا، قرار روبرتو مانشيني، بتقديم استقالته المفاجئة من تدريب الآزوري.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أعلن رحيل مانشيني عن القيادة الفنية للأزوري، بعدما تقدم المدرب باستقالته قبل أسابيع فقط من استكمال مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وقال ساكي في تصريحاته لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "لم أتوقع ذلك، من الواضح أنه لم يعد هناك تبادل للأفكار مع الاتحاد، ومع ذلك، إذا لم يكن هناك مشاركة فعلية فربما كان يجب أن يوضح ذلك أولا".

وأضاف "مانشيني قدم بطولة أوروبية ممتازة ثم لم تسر الأمور على ما يرام، ما حدث (الاستقالة المفاجئة) ليست أمرا أخلاقيا".

وتابع "من الصعب التحدث عن ذلك، إذا استمرت كرة القدم في البحث عن المال فقط، فهذه هي النهاية".

ورد روبرتو مانشيني، على الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها منذ استقالته من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا، بسبب اهتمام المنتخب السعودي به.

وأكد مانشيني في حديثه مع صحف إيطالية في وقت سابق، من بينها كوريري ديلو سبورت "كانت إيطاليا أولويتي دائما".

وتابع "لا علاقة للسعودية بالاستقالة من تدريب المنتخب الإيطالي، وأتلقى العديد من المقترحات التي سأدرسها في الأسابيع المقبلة".

وواصل: "تلقيت العديد من العروض أثناء وبعد بطولة أمم أوروبا، وكذلك قبل وبعد الإقصاء من تصفيات كأس العالم 2022".

وبحسب التقارير، فإن الاتحاد السعودي عرض على مانشيني، عقدا لمدة 3 سنوات بقيمة 25 مليون يورو، لتولي قيادة منتخبها الوطني، الذي لا يزال دون مدرب منذ رحيل رينارد.

وأشارت "كوريري ديلو سبورت" أن روبرتو مانشيني تلقى عرضا من منتخب المكسيك أيضا.

ولشرح قراره، اتهم مانشيني، الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بانعدام الثقة وبتغيير طاقمه، لا سيما مع رحيل يده اليمنى، المعين مدربا لمنتخب تحت 20 عاما.

وأوضح "كنت أفكر في الأمر لعدة أشهر، حان وقت المغادرة، لأنه عندما تتغير بعض الأشياء داخليا، فهذا يعني أننا نتجه نحو النهاية، هذا قرار اتخذته بحزن شديد".

 

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