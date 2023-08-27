رسميًا، روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا لمنتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم الأحد، عن تعيين المدرب الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني مديرا فنيا لـ منتخب السعودية.

ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو تقديمي للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، وعلق عليه قائلا: شريط من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر.

تفاصيل عقد مانشيني مع منتخب السعودية

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن اقتراب روبرتو مانشيني من التوقيع على عقد تدريب المنتخب السعودي الأول في الفترة المقبلة.

Advertisements

وقالت الصحيفة إن عقد تدريب مانشيني لمنتخب السعودية يمتد حتى 2026 مقابل راتب يصل إلى 30 مليون يورو في العام.

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا للمنتخب الوطني وذلك بعد قرر روبرتو مانشيني، بتقديم استقالته المفاجئة من تدريب الآزوري.

وكان روبرتو مانشيني المدرب السابق للمنتخب الإيطالي تقدم استقالته بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي من تدريب الأزوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



