الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

رسميًا، روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا لمنتخب السعودية

روبرتو مانشيني، فيتو
روبرتو مانشيني، فيتو

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم الأحد، عن تعيين المدرب الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني مديرا فنيا لـ منتخب السعودية.

ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو تقديمي للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، وعلق عليه قائلا: شريط من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر.

تفاصيل عقد مانشيني مع منتخب السعودية

كشفت صحيفة  لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن اقتراب روبرتو مانشيني من التوقيع على عقد تدريب المنتخب السعودي الأول في الفترة المقبلة.

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وقالت الصحيفة إن عقد  تدريب مانشيني لمنتخب السعودية يمتد حتى 2026 مقابل راتب يصل إلى 30 مليون يورو في العام.

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين  لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا للمنتخب الوطني وذلك بعد قرر روبرتو مانشيني، بتقديم استقالته المفاجئة من تدريب الآزوري.

وكان  روبرتو مانشيني المدرب السابق للمنتخب الإيطالي تقدم استقالته بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي من تدريب الأزوري.

منتخب إيطاليا، ساكي يهاجم مانشيني بعد استقالته من الأزوري

رسميا، سباليتي مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا حتى عام 2026

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