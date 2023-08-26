محافظ القليوبية يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة الـ 155

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم السبت بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها المسيرة الشبابية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

وانطلقت فاعليات المسيرة من أمام مبنى مديرية الشباب والرياضة بمدينة بنها وحتى ديوان عام المحافظة يتقدمها قيادات المحافظة وسيارات تحمل ماكتات لإنجازات المحافظة في مختلف الإدارات الفرعية وفقا للتقسيم الإداري للمحافظة وعلم مصر بطول 50 مترا يحمله أعضاء فرق الجوالة، وحملة الأعلام والسواري، كما شارك في الاحتفال فريق الموسيقى النحاسية من طلائع مديرية الشباب والرياضة وأعضاء مركز الفنون، واختتمت المسيرة بعروض للفرق الكشفية وفرق الكاراتيه وأكاديميات كرة القدم، وعروض فنية وفنون شعبية.

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احتفالات العيد القومي بالقليوبية، فيتو



هذا وقد شهدت فعاليات المسيرة قيام الشباب بتوجيه شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية لإتاحة الفرصة لمشاركتهم في الاحتفالية، فضلًا عن ما يتم تنفيذه من مشروعات من التطوير والتجميل وإحلال البنية التحتية على أرض المحافظة.

احتفالات العيد القومي بالقليوبية، فيتو

وأكد الهجان على أنه يوجد إهتمام كبير وغير مسبوق بالشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكينهم لتحمل المسئولية بإعتبارهم أمل المستقبل، مشيرا إلى أهمية تشجيع وتحفيز الشباب للاستفادة من طاقتهم فى العمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

احتفالات العيد القومي بالقليوبية، فيتو



ومن الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية تحتفل بعيدها القومي في ال 30 من أغسطس من كل عام، والذي يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتي تعد من أهم معالم المحافظة السياحية.