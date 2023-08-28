الإثنين 28 أغسطس 2023
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منوعات

عاصمة الضباب، سلطان النيادي ينشر صورة للندن من الفضاء

لندن من الفضاء، فيتو
لندن من الفضاء، فيتو

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة لمدينة لندن، التقطها خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية.

 

وكتب النيادي، عبر حسابه على منصة إكس: «لندن مدينة الضباب».

 

وأضاف: «أشارككم هذه الصورة من الفضاء لعاصمة المملكة المتحدة.. مدينة الحدائق الجميلة، وساعة بيج بن، والقصور التاريخية.. هل يمكنكم رؤية بعضًا من هذه المعالم الشهيرة في الصورة؟».

 

قرب انتهاء مهمة رائد الفضاء الإماراتي

وأعلن مكتب دبي الإعلامي عن قرب انتهاء مهمة رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، بمحطة الفضاء الدولية، وعودته إلى الأرض في غضون أيام.

 

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وكتب مكتب دبي الإعلامي، عبر منصة إكس: «أيام قليلة ويعود رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض بعد قضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية».

 

وأضاف: «أشهر أنجز خلالها أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب».

 

وصول النيادي إلى محطة الفضاء الدولية

وفي 3 مارس الماضي، وصل النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، على متن كبسولة كرو دراجون التابعة لشركة «سبيس إكس».

 

والتحمت المركبة الفضائية، التي تحلق بشكل ذاتي ويطلق عليها اسم إنديفور، بعد ما يقرب من 25 ساعة من إطلاقها من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

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