الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي ينتحل صفة مباحث التموين لسرقة حمولات سيارات المواد الغذائية

تشكيل عصابى ينتحل
تشكيل عصابى ينتحل صفة مباحث التموين، فيتو

لجأ تشكيل عصابى اإلى حيلة ماكرة فى استدراج تجار المواد الغذائية بزعم شراء منتجاتهم ونصب كمين لهم في الطريق منتحلين صفة مباحث التموين والاستيلاء على بضاعتهم فى أكتوبر.

 تشكيل عصابى ينتحل صفة مباحث التموين لسرقة حمولات سيارات  المواد الغذائية 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة  باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة ( 210 كراتين زيت طعام  - 2 هاتف محمول) من (مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة)، وكذا واقعة سرقة (8 طن أرز) من (مالك مضرب أرز وسائق طرفه)، وبحوزتهم (3 طبنجات صوت – سيارة ميكروباص).

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سرقة حمولات سيارات المواد الغذائية 

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين وأنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب إنتحال الصفة، حيث يقوم اثنان منهم باستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى والإتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالإستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

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 وبمواجهتهم أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن , تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

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قطاع الأمن العام انتحال صفة مباحث التموين مديرية أمن الجيزة عصابة مباحث التموين المزيفة قسم ثان أكتوبر

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