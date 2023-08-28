جامعة بورسعيد التكنولوجية تعلن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

أعلنت جامعة بورسعيد التكنولوجية (السلام) بدء تلقي طلبات الالتحاق بالفرقة الأولى والثانية للعام الأكاديمي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، مشددة على مراعاة استيفاء الشروط كاملة عند التقديم.

شروط الالتحاق بجامعة بورسعيد التكنولوجية الجديدة

وحددت جامعة بورسعيد التكنولوجية شروط الالتحاق الخاصة بطلاب الفرقة الأولى المتقدمين للعام الجامعي 2023/ 2024، وجاءت كالآتي:

أصل شهادة الثانوية + 3 صور منها. 2 شهادة ميلاد حديثة بها الرقم الثلاثي للذكور + 3 صور منها. 2 صورة من بطاقة الترشيح للعام الجامعي 2023/ 2024. 2 صورة بطاقة للطالب عليها رقم تليفون الطالب. 2 صورة بطاقة شخصية لولي الأمر عليها رقم تليفون ولي الأمر. على مواليد 2005 وما قبل أحضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور ونموذج 6 جند أو 7 جند. 6 صور شخصية 4*6 لعمل كارنيه لكل طالب. قسيمة سداد المصروفات الدراسية كاملة وقيمتها 15 ألف جنيه مصر و200 جنيه نظير 2 إفادة من مركز الوثائق المؤمنة من خلال حساب الجامعة وذلك في حساب البنك الأهلي الرقم المؤسسي 13600101 حساب إيرادات رقم 9055447774 مصاريف جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام) في وصلين منفصلين. دوسيه بلاستيك بكبسولة دوسية 8 سم + 25 فايل بلاستيك تسلم لمندوب الكنترول بالجامعة. رزمة ورق 80جم 4A عمل كشف طبي داخل الجامعة ودفع 50 جنيه رسوم الكشف و50 جنيه رسوم إدارية وكارنيه. ملىء استمارة التعارف الأمنية لعمل تصريح أمني عند النفق، مع دفع رسوم التصريح الأمني 110 جنيه والدفع بمكتب الأمن التابع لإدارة الأنفاق.

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