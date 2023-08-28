الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

جامعة بورسعيد التكنولوجية تعلن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

جامعة بوسعيد التكنولوجية،
جامعة بوسعيد التكنولوجية، فيتو

أعلنت جامعة بورسعيد التكنولوجية (السلام) بدء تلقي طلبات الالتحاق بالفرقة الأولى والثانية للعام الأكاديمي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، مشددة على مراعاة استيفاء الشروط كاملة عند التقديم.

شروط الالتحاق بجامعة بورسعيد التكنولوجية الجديدة

وحددت جامعة بورسعيد التكنولوجية شروط الالتحاق الخاصة بطلاب الفرقة الأولى المتقدمين للعام الجامعي 2023/ 2024، وجاءت كالآتي:

  1. أصل شهادة الثانوية +  3 صور منها.
  2. 2 شهادة ميلاد حديثة بها الرقم الثلاثي للذكور +  3 صور منها.
  3. 2 صورة من بطاقة الترشيح للعام الجامعي 2023/ 2024.
  4. 2 صورة بطاقة للطالب عليها رقم تليفون الطالب.
  5. 2 صورة بطاقة شخصية لولي الأمر عليها رقم تليفون ولي الأمر.
  6. على مواليد 2005 وما قبل أحضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور ونموذج 6 جند أو 7 جند.
  7. 6 صور شخصية 4*6 لعمل كارنيه لكل طالب.
  8. قسيمة سداد المصروفات الدراسية كاملة وقيمتها 15 ألف جنيه مصر و200 جنيه نظير  2 إفادة من مركز الوثائق المؤمنة من خلال حساب الجامعة وذلك في حساب البنك الأهلي الرقم المؤسسي 13600101 حساب إيرادات رقم 9055447774 مصاريف جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام) في وصلين منفصلين.
  9. دوسيه بلاستيك بكبسولة
  10. دوسية 8 سم + 25 فايل بلاستيك تسلم لمندوب الكنترول بالجامعة.
  11. رزمة ورق 80جم 4A
  12. عمل كشف طبي داخل الجامعة ودفع 50 جنيه رسوم الكشف و50 جنيه رسوم إدارية وكارنيه.
  13. ملىء استمارة التعارف الأمنية لعمل تصريح أمني عند النفق، مع دفع رسوم التصريح الأمني 110 جنيه والدفع بمكتب الأمن التابع لإدارة الأنفاق.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

Advertisements

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية

جامعة بورسعيد الثانوية العامة المعاهد العليا المصروفات الدراسية سداد المصروفات الدراسية طلاب الثانوية العامة شهادة الثانوية بوابة فيتو اختبارات القدرات تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات

مواد متعلقة

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات 2023

جامعة الملك سلمان الدولية تعلن خصم 30% من المصروفات الدراسية لهذه الكليات

تنسيق طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2023، الأماكن المتاحة وموعد التقديم

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر أمام تونس والقناة الناقلة

"التموين": نسعى لاستيراد اللحوم من الهند، وهذه أسعارها بالمجمعات بعد الزيادة

اللجنة الثلاثية تحدد موعد انتخابات نادي الزمالك

جامعة بورسعيد التكنولوجية تعلن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

اتحاد جدة يغري ليفربول ومحمد صلاح بعرض خيالي

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

فتاة عمرها 11 عاما تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

ارتفاع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

حكم قتل حشرات المنزل وتحذيرات من هذه الوسائل في التخلص منها

ما صحة مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية