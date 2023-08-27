موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي أنه سيتم غلق باب تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات غدا الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، ومن المتوقع أنه سيتم إعلان النتيجة خلال 48 ساعة من غلق باب التحويل.



وأكد مصدر أنه اذا تم قبولك في تقليل الاغتراب أو التحويل فلن تستطيع العودة إلى كليتك أو معهدك السابقين، لافتا إلى أنه يتم الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب أو التحويل من موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الرقم السري ورقم الجلوس، وإذا تم رفضك في تقليل الاغتراب أو التحويل ستعود إلى كليتك أو معهدك السابقين ولن تستطيع التقديم على التحويل أو تقليل الاغتراب مرة أخرى.

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موعد تنسيق المرحلة الثالثة

وكشف المصدر أن تنسيق كليات ومعاهد المرحلة الثالثة سيبدأ بعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة أو قبلها بأيام قليلة ولن يتم غلقه حتى يسجل جميع طلاب المرحلة، لافتا إلى أن طلاب المرحلة الأولى والثانية من سجلوا في مرحلتهم وجاء لهم كليات أو معاهد لن يستطيعوا التنسيق مع طلاب المرحلة الثالثة مرة أخرى.

وكانت وزارة التعليم العالي، قررت فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

خطوات تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

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