الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات 2023

تنسيق الكليات 2023،
تنسيق الكليات 2023، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي أنه سيتم غلق باب تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات غدا الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، ومن المتوقع أنه سيتم إعلان النتيجة خلال 48 ساعة من غلق باب التحويل.

 
وأكد مصدر أنه اذا تم قبولك في تقليل الاغتراب أو التحويل فلن تستطيع العودة إلى كليتك أو معهدك السابقين، لافتا إلى أنه يتم الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب أو التحويل من موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الرقم السري ورقم الجلوس، وإذا تم رفضك في تقليل الاغتراب أو التحويل ستعود إلى كليتك أو معهدك السابقين ولن تستطيع التقديم على التحويل أو تقليل الاغتراب مرة أخرى.

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 موعد تنسيق المرحلة الثالثة

 وكشف المصدر أن تنسيق كليات ومعاهد المرحلة الثالثة سيبدأ بعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة أو قبلها بأيام قليلة ولن يتم غلقه حتى يسجل جميع طلاب المرحلة، لافتا إلى أن طلاب المرحلة الأولى والثانية من سجلوا  في مرحلتهم وجاء لهم كليات أو معاهد لن يستطيعوا التنسيق مع طلاب المرحلة الثالثة مرة أخرى.

وكانت وزارة التعليم العالي، قررت فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

 

خطوات تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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