ضبط زيت طعام مجهول المصدر وتحرير محضر امتناع عن بيع السجائر في الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين الصارمة لمنع التلاعب فى الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين.





ياتى ذلك بناء على توجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من معالى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة المصانع والأسواق.

حيث أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع والأسواق.

قامت إدارة شرق التموينية برئاسة الأستاذ فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن الآتى:

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ضبط ورشة لتعبئة زيوت الطعام والتحفظ على عدد ٦٤ زجاجة زيت مجهول المصدر وغير مدون عليها أى بيانات.

تحرير محضر امتناع عن بيع وحجب السجائر وتم مصادرة ٢٧٠ علبة سجائر l.M و٤٠ علبة سجائر كليوباترا بوكس وتحرير عدد ٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية.



و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.