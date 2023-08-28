الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 1550 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة

ميناء الإسكندرية،فيتو
ميناء الإسكندرية،فيتو

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حيث تم دخول وخروج عدد 27 سفينة في يوم واحد إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 32 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 24 ساعة إذ تم تداول 1550 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 41 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 630 حاوية بينما تم ورود 920 حاوية مكافئة.

Advertisements

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 86 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه السيد اللواء بحري / نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام   بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار طقس الاسكندرية

مواد متعلقة

وزير الإسكان يصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي ومدن أخرى

خبير في الشأن الإسرائيلي يكشف أهداف تل أبيب في ليبيا بعد أزمة نجلاء المنقوش

إقبال كبير على رحلات البالون الطائر في محافظة الأقصر

الأكثر قراءة

ميدو يحذر من أزمة الزمالك: الحرب بدأت ورجال مرتضى وممدوح عباس في المشهد

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

رسالة أحمد سليمان لـ حسن موسى بعد قرار تعيين البناني بالزمالك

الزمالك على صفيح ساخن، أول قرار من البناني بعد توليه قيادة الأبيض، وسر إقالة المدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام

تصل لـ 3600 جنيه، أسعار علب حلوى مولد النبي 2023 وأسباب ارتفاعها

المعارضة الإسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بسبب نشر لقاء المنقوش مع إيلي كوهين

تقرير طبي نهائي يحسم موقف إمام عاشور من السوبر الأفريقي

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف قرية من العصر الحجري بفرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

القمر الأزرق، العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة هذا الأسبوع

الرياح تعرقل حلم اليابان بالصعود للقمر

مهرجان بدأ بالصدفة جمع الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أسرع 4 لاعبين في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

عميد شريعة وقانون: الطهارة في الإسلام تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن

ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يتمكن المأمومون من قراءتها؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية