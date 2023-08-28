الإثنين 28 أغسطس 2023
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انعقاد الملتقى الجيومكاني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فى الإسكندرية

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم ،فيتو

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار من البعد ISPRS المؤتمر الدولى GSW 2023 الجيومكاني، وذلك خلال الفترة من 2 – 7 سبتمبر برعاية كريمة وحضور معالي دولة رئيس وزراء مصر الأستاذ الدكتور / مصطفى مدبولى.

ويعقد المؤتمر كل عامين فى إحدى الدول، وهذه العام هى النسخة الخامسة للملتقى حيث بدأت النسخة الأولى  فى عام 2013 فى تركيا ثم 2015 فى فرنسا ثم 2017 فى الصين ثم 2019 فى هولندا والنسخة الحالية 2023 بالأكاديمية العربية فى جمهورية مصر العربية.

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ويشهد الملتقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزير النقل، وزير السياحة والآثار، وزير الزراعة، وزير الرى والموارد المائية، وزيرة البيئة، وزير الهجرة والعاملين بالخارج، كذلك العديد من نواب الوزراء.

 كما يحضر المؤتمر العديد من رؤساء الجامعات ومراكز البحوث المصرية ورئيس هيئة المساحة المصرية ورئيس هيئة المساحة السعودية ورئيس مركز محمد بن راشد للفضاء ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وممثلي شركة إيزرى وكذلك ممثلي وكالة الفضاء المصرية والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ورئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة.

وبحسب بيان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فإن  محاور المؤتمر  تتضمن كل ما يتعلق بالاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وعلوم البيانات والمسح والتصوير ومعالجة الصور وعلوم المساحة وتطبيقاتها المختلفة فى شتى مناحى الحياة الهندسية والزراعية والإنشائية والمساحة والموارد المائية وكذلك تحليل البيانات والصور.

يستمر المؤتمر على مدار 6 أيام يعرض فيه أكثر من 600 ورقة بحثية للباحثين من عدد 68 دولة ويحضر المؤتمر أكثر من 1000 باحث وعالم.

كما يتم عقد ورش عمل تدريبية على الجديد فى علوم الاستشعار من البعد وتحليل البيانات يقدمها الباحثين المرموقين فى هذا المجال أو الشركات الصناعية المتخصصة،
كما يصاحب المؤتمر معرض علمى لكبريات الشركات المحلية والعالمية العاملة فى هذا المجال لعدد 21 شركة.

ونجحت جمهورية مصر العربية عن طريق الأكاديمية العربية فى استضافة هذا المؤتمر عن طريق مبادرة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يقودها سعادة الأستاذ الدكتور / إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج  بالتقدم بطلب إلى الجمعية العامة لمؤسسة ISPRS أثناء انعقادها فى نيس بفرنسا منذ عامين مدعومًا بملف جيد يوضح إمكانيات الأكاديمية كأحد منظمات جامعة الدول العربية والدعم الذى تحظى به من حكومة جمهورية مصر العربية.

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