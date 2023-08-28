بيلينجهام بالمرتبة الثالثة، أغلى 10 صفقات في سوق الانتقالات الحالي

تترقب جماهير كرة القدم بداية سوق الانتقالات الشتوية أو الصيفية، نظرا للتشويق الذي يكون في تلك الفترة، حيث تتوافد كبار الأندية علي أفضل اللاعبين وتصرف الملايين على نجوم كرة القدم.

وتعرض فيتو في التقرير التالي أغلى 10 صفقات في موسم الانتقالات الحالي وذلك وفقا لـ ترانسفير ماركت الموقع المختص بتسويق وانتقالات لاعبي كرة القدم في العالم.

أغلى 10 صفقات في موسم الانتقالات الحالي

1- الإنجليزي ديكلان رايس من وستهام إلي أرسنال مقابل 116 مليونا و600 ألف يورو.

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2- الكولومبي كايسيدو من برايتون إلي تشيلسي مقابل 116 مليون يورو.

3- الإنجليزي جود بيلينجهام من دورتموند إلي ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو.

4-الكرواتي جفارديول من لايبزيج إلي مان سيتي مقابل 90 مليون يورو.

5-البرازيلي نيمار من باريس إلي الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو.

6- الألماني هافيرتز انتقل من تشيلسي إلي أرسنال مقابل 75 مليون يورو.

7- الدنماركي هويلاند انتقل من اتالانتا إلي مان يونايتد مقابل 75 مليون يورو.

8- المجري سوبوزلاي انتقل من لايبزيج إلي ليفربول مقابل 70 مليون يورو

9- الإنجليزي ماسون ماونت انتقل من تشليسي إلي مان يونايتد مقابل 64 مليون و200 ألف يورو.

10- الإيطالي تونالي انتقل من ميلان إلي نيوكاسل مقابل 64 مليون يورو.

ليفربول يفوز علي نيوكاسل يونايتد

خطف ليفربول بـ 10 لاعبين فوزا قاتلا من مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 / 1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل أنتوني جوردون هدف نيوكاسل في الدقيقة 25، وتعرض فان دايك مدافع ليفربول للطرد المباشر في الدقيقة 28 بعد عرقلة إيزاك مهاجم نيوكاسل المنفرد بالمرمى.

وتعادل داروين نونيز لفريق ليفربول في الدقيقة 81، وفي الدقيقة 90+3 أضاف نونيز هدفا ثانيا من صنعة محمد صلاح.

أرسنال يتعادل أمام فولهام

تعادل فريق أرسنال أمام فولهام بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من البريميرليج على ملعب الإمارات معقل فريق الجانرز، وبهذا التعادل وصل فريق أرسنال للنقطة 7.

خطف فولهام هدف مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق بيريرا ومنذ الهدف وتراجع عناصر لاعبو فولهام الي الدفاع وتملك لاعبو ارسنال الكرة طوال مجريات الشوط الأول محاولين الوصول لمرمى فريق فولهام لكن دون جدوى وحاول المكسيكي خيمينيز مهاجم فولهام من خطف هدف ثاني لكن كرته علت العارضة.

مع بداية الشوط الثاني بحث فريق أرسنال عن العودة في النتيجة ولكن ظل دفاع فريق فولهام ثابت أمام هجمات الجانرز وفي الدقيقة 70 حصل ارسنال علي ركلة جزاء ترجمها ساكا إلي هدف في الدقيقة 70 ليسجل الجانرز هدف التعادل وعاد نيكتياه لتسجيل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 72 وحصل ارتيتا مدرب ارسنال علي بطاقة صفراء بسبب اعتراضه علي الحكم وخطف بالينيا لصالح فريق فولهام هدف التعادل في الدقيقة 87 ليحصل لفولهام علي نقطة ثمينة.