محافظ الشرقية يتابع خطة الرصف بالزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف التطوير الجارية بشارع القومية وامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل (الأمن الغذائي) بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، وإسراع الخطى في تنفيذ الأعمال الجارية لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالشارع وخاصة أوقات الذروة.

المحافظ يشيد بحجم الجهد المبذول

وأشاد بحجم الأعمال والجهد المبذول من كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، في تطوير وتجميل منطقتي القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة، وكذلك التواجد المروري الدائم لتنظيم حركة السيارات بالمنطقة لإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذة لإنهاء أعمال الرصف والتطوير طبقًا للجدول الزمني المحدد.

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شارع القومية وامتداد شارع المشير

وأوضح المحافظ أنه فور الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع القومية وامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل سيتم توحيد اتجاه حركة السيارات بهما لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وخاصة أوقات الذروة وتسهيل الحركة داخل المدينة وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع القومية بطول 350 م وعرض 16 متر، وكذلك امتداد شارع المشير أحمد إسماعيل ( الأمن الغذائي سابقًا) بطول 500 متر، وذلك بعد أن تم الا‘نتهاء من ازالة الجزيرة الوسطي ونقل محولات الكهرباء وكبائن التليفونات لتوحيد الإتجاهات ووضع طبقات الأساس وضبط المناسيب ورش مادة التشريب وتركيب بلدورات علي جانبي الشارعين باجمالي اطوال 850 متر وبتكلفة 5 مليون جنيه.

رفع كفاءة الشوارع الداخلية بالزقازيق

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أجرى متابعة مع شعبان أبو الفتوح رئيس حى ثان الزقازيق لأعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بنطاق حي ثان بالزقازيق، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن مكلفا رئيس الحي بإزالة أي معوقات تقف حائلًا أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

الانتهاء من رصف منطقة يوسف بك

أكد رئيس حي ثان الزقازيق أنه تم الإنتهاء من رصف شارع الحاجة حكمت بطول ٢٠٠م، وشارع عزالدين حافظ بطول ٩٠٠م بمنطقة كفر الزقازيق البحري، وكذلك تم الإنتهاء من رصف شارع البنك بطول ٢٢٥ م بمنطقة الإشارة، ورصف شارع محمد علي بطول ٢٥٠م بمنطقة قسم الجامع، وشارع شبراوي بطول ٩٩م، وشارع معالي بطول ١٠٥ م بمنطقة قسم يوسف بك، كما تم الإنتهاء من رصف عدد ٣ شوارع للربط بين منطقة القوميه وشارعي طلبه عويضه وشارع الاستاد وشارع محمد مأجور بطول ٢٠٠م وشارع الإمام علي بطول ٢٥٠م وشارع الهدي بطول ٢٠٠م، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و185 الف جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2022 – 2023 للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى المنطقة.

تنفيذ خطة تطوير وتجميل شبكة الطرق الداخلية

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ملاحقة وسريعة لتنفيذ خطة تطوير وتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنيه تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

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