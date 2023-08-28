اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

رصد علماء الفلك بقعة مظلمة كبيرة وغامضة داخل الغلاف الجوي لكوكب نبتون، وبجوارها بقعة مضيئة بشكل غير متوقع.

بقعة غامضة على كوكب نبتون

ورصد الاكتشاف باستخدام التلسكوب الأرضي “لتلسكوب الكبير جدًا” التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في دولة تشيلي.

وتظهر صورة لكوكب نبتون بحسب شبكة سي ان ان، الملتقطة بواسطة أداة مستكشف الأطياف متعدد الوحدات الموجودة على التلسكوب الكبير جدًا، بقعة مظلمة في الجزء العلوي الأيمن من غلاف الكوكب. واكتشفت المراصد الفضائية سابقًا، عواصف شبيهة بالدوامة.



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