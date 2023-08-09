اكتشاف مثير، سرعة كوكب المريخ تتزايد
توصل العلماء إلى أن سرعة كوكب المريخ تتزايد، دون معرفة السبب الرئيسي، وذلك في اكتشاف مثير للاهتمام.
جاء ذلك فيما قالت ناسا: إن التحولات في كتلة الكوكب يمكن أن تتسبب في تسارعه، حيث إنه يشبه في حركته إلى حد ما متزلج على الجليد يدور وأذرعه ممدودة، ثم يسحب أذرعه للداخل.
سرعة الدوران 4 مللي ثانية
واكتشف العلماء التحول في سرعة الدوران باستخدام بيانات من مسبار "إنسايت" التابع لناسا، والذي عمل لمدة 4 سنوات حتى نفاد طاقته في ديسمبر الماضي، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
كذلك أظهرت بيانات المسبار أن دوران المريخ يتسارع كل عام بحوالي 4 مللي ثانية.
عام مريخي
من جانبه، قال المؤلف الرئيسي لورقة بحثية توثق النتائج في مجلة "نيتشر"، سيباستيان لو مايستر: إن الاختلافات كانت "بضع عشرات من السنتيمترات على مدار عام مريخي، يستغرق الأمر وقتًا طويلًا جدًا والكثير من البيانات لتتراكم قبل أن نتمكن حتى من رؤية هذه الاختلافات".
وأشار إلى أن "التجربة التاريخية" كانت مجرد قطرة في بحر، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك "الكثير لنكشفه" وسيتم التنقيب عن مزيد من المعلومات لسنوات قادمة.
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