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رياضة

نادي الصيد يحصد الدرع العام لبطولة الجيزة للسباحة

نادي الصيد يحصد الدرع
نادي الصيد يحصد الدرع العام لبطولة الجيزة للسباحة، فيتو

نادي الصيد، توج فريق سباحة نادي الصيد، بلقب الدرع العام لبطولة الجيزة الصيفية للسباحة، بمجموع نقاط 975 نقطة، بعد حصوله على (316) ميدالية متنوعة بواقع 119 ذهبية و103 فضيات و93 برونزية.

 

نتائج نادي الصيد في بطولة الجيزة الصيفية للسباحة

كما حصل نادي الصيد على عدد 19 كأسا في المراحل السنية المختلفة، وتوج عدد من لاعبي النادي بكأس أحسن سباح وهم:

1. عدي عماد عبيد  مرحلة 11 سنة أولاد

2. لارا طارق عبد المحسن مرحلة 12 سنة بنات

3. ملك احمد جمال الشاذلي مرحلة 15 سنة بنات

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4. عبد الرحمن عمرو فرج مرحلة 16 سنة أولاد

5. أحمد محمد أحمد على مرحلة 17 سنة أولاد

6. فريدة محمد عبد المطلب مرحلة 18 سنة بنات

7. أحمد طارق محمد  مرحلة 19 سنة أولاد

8. فرح عمرو عبد المطلب مرحلة العمومي آنسات

كما حصد لاعبو الصيد كأس كأس أحسن رقم وهم:

1. آدم عمرو محسن مرحلة 11 سنة أولاد

2. روكان تامر إسماعيل مرحلة 15 سنة بنات

3. عبد الرحمن عمرو فرج مرحلة 16 سنة أولاد

4. فريدة محمد عبد المطلب مرحلة 18 سنة بنات

5. أحمد طارق محمد مرحلة 19 سنة أولاد

6. فريدة ايمن سمرة مرحلة 19 سنة بنات

7. مهند محمد وجيه مرحلة العمومي رجال

8. فرح عمرو عبد المطلب مرحلة العمومي آنسات
 

من ناحية أخرى، التقى عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، قبل أسابيع مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،  بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

ورحب  عادل الغضبان محافظ بورسعيد بزيارة  عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد،  مشيدا بجهوده في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالنادي، وتطويرها بصفة مستمرة، بالشكل الذي يليق بالتنمية التي تحدث على أرض بورسعيد،  مؤكدا على تقديم  الغضبان كافة الدعم للنادي بما يحقق خدمة مميزة للمترددين عليه.

ومن جانبه،  وجه رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، الشكر للغضبان  على حسن الاستقبال، مشيدا بجهود الغضبان المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة ربوع المحافظة، مؤكدا أن المحافظة شهدت تطورا غير مسبوق في مختلف المجالات وأصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول.

 

كلف مجلس إدارة نادي الصيد عمرو البرتقالى عضو المجلس بالقيام بأعمال أمين صندوق النادي لمدة 6 أشهر، بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف هاني عزت أمين الصندوق.
 

نتيجة انتخابات نادي الصيد

وكانت انتخابات نادي الصيد التي أقيمت في العام 2021 الماضي، أسفرت عن فوز المهندس عبد الله غراب بمقعد الرئيس، متفوقًا على محسن طنطاوي ومحمد همام وأحمد زهران.

وفي منصب النائب، فاز أشرف نهاد محرم متفوقًا على أحمد بغدادي ومحمد العقدة، فيما فاز في منصب أمين الصندوق هاني عزت.

وفي العضوية فوق السن، فاز كل من عمرو البرتقالي وعمرو الألفي وأحمد الشاذلي وأحمد مجيب.

فيما فاز بمقاعد العضوية تحت السن كل من مريم عثمان وحسن نهنوش وكريم متولي.

الغضبان يلتقى رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بمحافظة بورسعيد (صور)

الأولمبية تقرر إيقاف أمين صندوق نادي الصيد 6 أشهر والمجلس يختار البديل

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نادي الصيد الصيد بطولة الجيزة الصيفية للسباحة عبد الله غراب عادل الغضبان

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