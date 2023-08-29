أرقام في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، الأهلي الأكثر تتويجا، مبوتو الهداف التاريخي، دوالا الكاميروني أول بطل، وهذا الفريق الأكثر خسارة
تعد بطولة دوري أبطال أفريقيا هي الأهم على مستوى القارة بالنسبة للأندية، حيث تتصارع جميع الأندية علي المستوي القاري للحصول علي لقب تلك البطولة التي بدات منذ عام 1964 وهو العام الذي انطلق فيه البطولة، وتوافد علي دوري أبطال أفريقيا أندية مختلفة وكذلك العديد من اللاعبين البارزين علي المستوي القاري رفقة منتخبات بلادهم.
وتعرض فيتو في التقرير التالي أرقام وإحصائيات عن بطولة دوري ابطال أفريقيا قبل بداية البطولة في نسخة موسم 2023/2024.
الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا
ويحصل الفائز على دوري أبطال إفريقيا بداية من الموسم الجاري على 4 ملايين دولار بدلا من 2 مليون و500 ألف دولار
أما الفائز بالكونفدرالية فسوف يحصل على مليوني دولار بدلا من مليون و250 ألف دولار.
أول حامل للقب البطولة
يعتبر فريق أوريكس دوالا الكاميروني أول من فاز بلقب البطولة بعد التتويج على حساب الملعب المالي بهدفين مقابل هدف في عام 1964.
الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا
أكثر نادي تتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا هو النادي الأهلي برصيد 11 ألقاب كانت في أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023 ).
الأكثر خسارة في النهائيات
يعتبر فريق اشانتي كوتوكو الغاني هو أكثر فريق خسر في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث خسر النهائي 5 مرات، إلي جانب النادي الأاهلي الذي خسر اللقب في 5 مناسبات.
العرب في النهائي
تواجد العرب لمدة 14 نهائي متتالي في البطولة مرتين الاولي في فترة عام 1980: 1994 ومنذ عام 2011 حتي النهائي الماضي بين الأهلي والوداد المغربي وحقق اللقب المارد الأحمر.
أكثر الأندية مشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا
يعد النادي الأهلي الأكثر مشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بواقع 31 مشاركة.
أكثر لاعب تتويجا بدوري أبطال أفريقيا
يعد وائل جمعة لاعب الأهلي السابق الأكثر فوزا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 مرات كالتالي: (2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013)
الأندية المصرية الأكثر تتويجا باللقب وتواجدا في النهائي
تعتبر الاندية المصرية هي الاكثر تتويجا بلقب بطولة دوري ابطال افريقيا حيث حققت اللقب 17 مرة متمثلة في الاهلي 11 لقب والزمالك 5 ألقاب والاسماعيلي لقب وحيد وخسرت المباراة النهائية في 10 مناسبات 5 منها للاهلي و3 نهائيات للزمالك ومرة وحيدة لفريق الإسماعيلي وأخري لنادي غزل المحلة.
أكثر الأندية مشاركة في عدد من النهائيات المتتالية
الأهلي مرتين أعوام (2005، 2006، 2007 و2008) و(2020، 2021، 2022، 2023)
هافيا كوناكري (1975، 1976، 1977 و1978)
تي بي مازيمبي (1967، 1968، 1969 و1970)
أندية فازت بدوري أبطال أفريقيا دون هزيمة
الترجي الرياضي التونسي (1994،2011، 2019)
شبيبة القبائل (1981)
الأهلي (2005)
أكبر فوز في المباريات النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا
يعد النادي الإفريقي التونسي هو صاحب أكبر فوز في تاريخ نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وكانت في ذهاب نسخة 1991 أمام ناكيفوبو فيلا وانتهت بفوز الفريق التونسي بنتيجة (6-2)
الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أفريقيا
مبوتو لاعب النادي مازيمبي السابق هو الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 39 هدفا
أكبر فوز في تاريخ دوري أبطال أفريقيا
ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي صاحب أكبر فوز في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام سيشل كوت دي أور بنتيجة 11 - 1 وكان في 27 سبتمبر عام 2019.
أرقام وإحصائيات النادي الأهلي خلال تاريخه في بطولة دوري أبطال أفريقيا
- خرج النادي الأهلي من الدور الأول مرتين (1998، 2004 ).
- خرج النادي الأهلي من الدور الثاني 5 مرات (1976، 1990، 2009، 2014، 2015).
- خرج النادي الأهلي من دور المجموعات 5 مرات (1999، 2000، 2002، 2011، 2016).
- خرج النادي الأهلي من ربع النهائي 3 مرات (1977، 1991، 2019 ).
- خرج النادي الأهلي من نصف النهائي 3 مرات (1981، 1988، 2010).
- نال الأهلي وصيف البطولة 5 مرات (1983، 2007، 2017، 2018، 2022).
- فاز الأهلي باللقب 11 مرات (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021 2023 )
- انسحب الأهلي من بطولة أفريقيا بعد نسخة عام 1991 وعاد للمشاركة عام 1998.
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